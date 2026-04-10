داداشی: پایداری جو در خراسان شمالی تا دوشنبه ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو نسبتاً پایدار طی روزهای جمعه و شنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب وزش باد و آسمان در اکثر ساعتها قسمتی ابری است و احتمال رگبارهای پراکنده در نوار غربی در روز شنبه در ساعتهای بعدازظهر وجود خواهد داشت.
وی افزود: روز یکشنبه جو نسبتاً پایدار است و پدیده غالب در بعضی از ساعتها افزایش باد و بتدریج افزایش ابر خواهد بود.
داداشی تصریح کرد: از روز دوشنبه مجدداً با عبور امواج ناپایدار سطوح میانی جو و به دنبال آن تقویت شاخصهای همرفتی، در پارهای از نقاط بهویژه نیمه جنوبی خراسان شمالی، رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: در روز سهشنبه اوایل وقت در نیمه شمالی خراسان شمالی، رگبار باران همراه با رعدوبرق و افزایش باد لحظهای و در ارتفاعات مه گرفتگی پیشبینی میگردد.
وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: روند نسبی افزایش دما را طی روزهای آینده در خراسان شمالی خواهیم داشت.
