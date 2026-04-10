ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور از شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سازمان هواشناسی کشور، بر اساس نقشههای همدیدی و آیندهنگری، امروز جمعه ۲۱ فروردین در مناطقی از اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، برخی نقاط از سواحل شمالی کشور در گیلان و مازندران، برخی نقاط از خراسان شمالی، خراسان رضوی و همچنین مناطقی از خراسان جنوبی و کرمان افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ میدهد.
روز شنبه با ورود سامانه بارشی به کشور در شمال غرب، برخی مناطق غرب، جنوب غرب از طرفی در شرق خلیج فارس، برخی مناطق جنوب فارس و بوشهر و غرب هرمزگان بارش گاهی همراه با رعد و برق، وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشود. در ضمن به صورت پراکنده در نقاطی از سواحل شمالی نیز بارش پیش بینی میشود.
روز یکشنبه این سامانه بارشی تقویت شده و نیز مناطق بیشتری را تحت تاثیر قرار میدهد. در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، سواحل شمالی، مناطق مرکزی و جنوبی کشور بارش رخ خواهد داد. به عبارت دیگر به جز سیستان و بلوچستان و نواحی مرزی خراسان جنوبی و خراسان رضوی در بقیه مناطق بارش پیش بینی میشود.
روز دوشنبه بارش در نواحی مرکزی و جنوبی تضعیف میشود؛ به غیر از سیستان و بلوچستان در بقیه مناطق بارش خواهیم داشت.
روز سه شنبه در برخی نقاط شمال غرب، سواحل شمالی، شمال شرق و شرق کشور بارش پیش بینی میشود.
طی روزهای جمعه و شنبه در شمال غرب به جنوب شرق، روزهای یکشنبه و دوشنبه و سهشنبه در بیشتر مناطق کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.
روزهای جمعه و شنبه دریای عمان و روزهای یکشنبه و دوشنبه شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.
وضعیت هوای تهران طی پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد و در بعدازظهرها افزایش ابر و باد و گاهی رگبار و رعد و برق و بارش پراکنده باران و احتمالاً گرد و خاک پیش بینی میشود. پیشینه هوای تهران ۲۱ درجه سانتیگراد و کمینه هوا ۸ درجه سانتیگراد بالای صفر پیش بینی می شود.
