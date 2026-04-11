به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی با انتشار متنی تحت عنوان توصیههایی برادرانه برای تیم مذاکرهکننده کشورمان با آمریکا تاکید کرد شروط ۱۰ گانه کف خواسته های ملت ایران است.
به گزارش شهر، متن پیام زاکانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم توصیههایی برادرانه برای تیم مذاکرهکننده کشورمان با آمریکا: ١. نمایندگان حقیقی ملت رشید ایران باید ایران اسلامی را به عنوان قدرت بزرگ بینالمللی در اِعداد ابرقدرتها، بلکه فراتر از آنها باور داشته باشند و با نگاهی تمدنی مذاکرات حساس کنونی را آغاز کنند. ٢. باور قلبی به نیاز آمریکا برای مذاکره و استیصال شیطان بزرگ در صحنه نبرد ما را از موضع برتر برخوردار خواهد نمود. تجربه تلخ دیکته خواندن آمریکاییها برای نمایندگان ایران و با کمی تغییر نوشتن نمایندگان ما در برجام مایه عبرت و درسآموزی است که به هیچوجه نباید تکرار شود. ٣. تیم آمریکایی صهیونیستی متهم و جنایتکار است، باید پاسخگوی جنایتهای خود باشد، نه اینکه ناتوانی خود در برابر ملت ایران و رزمندگان اسلام در میدان نبرد را پای میز مذاکره جبران کند. ۴. تجربه مذاکرات الجزایر و عهدشکنیهای مکرر آمریکا در طول سالهای گذشته، حکایت از ضرورت مذکرهای عینی، دقیق و برخوردار از تضامین محکم بینالمللی دارد، نه تعهد شیطان عهدشکن که از هیچ پایه محکمی برخوردار نیست. ۵. شروط دهگانه ایران کف خواستههای ملت پیروز ایران و ایستادگی بر آنها و استیفای حقوق ایران اسلامی وظیفه ذاتی تیم مذاکره کننده است که در پرتو تبعیت دقیق از فرامین امام خامنهای مهیا خواهد شد. ۶. انعکاس دائمی فضای مذاکرات و شفافسازی آن امری واجب و ضروری است تا مردم در خیابانها و رزمندگان اسلام در سنگر مجاهدت با اطمینان قلبی حامی تیم مذاکره کننده باشند. ٧. مذاکره در سایه میدان نبرد و عرصه حضور ملت، موفقیتآمیز خواهد بود. لذا تفهیم مطالبه به حق مردم و آمادگی رزمندگان اسلام برای ادامه نبرد امری است که طرف جنایتکار آمریکایی باید دائما در جریان آن قرار گیرد تا زیادهخواهی نکند. ٨. مذاکرات خواست آمریکا و از سر استیصال اوست و باید در حین مذاکره، جبهه آمریکایی صهیونیستی پاسخگوی جنایات خود باشد. لذا میبایست مسیری برای پیگیری جنایات ترامپ و نتانیاهو در چارچوب قواعد و مقررات بینالمللی از درون مذاکرات گشوده شود. ٩. شروط دهگانه ایران گویاست و توجه به آن الزامآور؛ اما شرطی مانند غنیسازی و سطح آن باید در چارچوب جهانی عاری از سلاح اتمی و نفی بهرهمندی غیرصلحآمیز هستهای بویژه برای آمریکا که تنها کشور مسبب کشتار جمعی در هیروشیما و ناکازاکی و ناقض قوانین صریح بینالمللی در بمباران نطنز و فوردو است مورد تاکید قرار گرفته و در بعد صلحآمیز نیز سطح غنیسازی برابر نیاز، مدنظر قرار گیرد. مثلا در پیشرانهای هستهای زیردریایی، ما نیازمند غنیسازی تا سقف ۶٠ درصد هستیم. لذا اصل صلحآمیز بودن مورد تاکید بوده و مشخص کردن نصابی کلی برای سطح غنیسازی اشتباهی مبنایی است که ایران را از مواهب دانش بومی خود محروم خواهد کرد. ١٠. در جنگ منطقهای با محوریت ایران و مجاهدت برداران عزیز محور مقاومت، پیروز شدیم. لذا در مذاکرات میبایست سایه تهدید و جنگ از محور مقاومت و ایران عزیز برداشته شده و صلحی پایدار بر اساس اراده ملتها و کشورهای منطقه شکل گیرد. ۱۱- تضرع در پیشگاه الهی و اتکا به او کلید پیروزی ایران اسلامی و شما نمایندگان ملت عزیزمان در مذاکرات خواهد بود. لذا زیادهخواهیهای شیطان بزرگ میبایست به خاتمه مذاکرات و پایان جنگ و تهدید با پیروزی قطعی ایران عزیز در میدان نبرد منجر شود؛ که این خواست حقیقی ملت بزرگ ایران و همه آزادیخواهان جهان است، انشاءالله.
