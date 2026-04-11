به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره؛ با وجود اعلام آتشبس در منطقه، تحلیلگران بینالمللی هشدار میدهند که بازگشت قیمت انرژی به سطح عادی، ماهها زمان خواهد برد. اختلال گسترده در عبور از تنگه هرمز، آسیب جدی به زیرساختهای نفتی و گازی و توقف تولید در برخی کشورها، احیای زنجیره تأمین را دشوار کرده است.
بزرگترین اختلال انرژی در طول تاریخ
راکفورد ویتس، استاد مطالعات دریایی دانشگاه تافتس در گفتوگو با الجزیره وضعیت فعلی را بزرگترین اختلال در تاریخ بازارهای جهانی نفت توصیف کرد. به گفته وی، پیش از درگیری روزانه 120 تا 140 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد، اما در اوج بحران این تعداد به تنها پنج فروند در روز کاهش یافت.
ویتس تأکید کرد که بازگشت به حالت عادی نیازمند همکاری نه فقط قدرتهای بزرگ مانند آمریکا، چین و روسیه، بلکه کشورهای منطقه از جمله امارات، عربستان، هند و پاکستان است.
تنش در تنگه هرمز با وجود آتش بس
اوشا هیلی، استاد دانشگاه ایالتی ویچیتا نیز گفت که نشانههای تنش در تنگه هرمز تنها چند ساعت پس از اعلام آتشبس دیده شده است. به گفته وی، کشورهایی مانند عراق به دلیل محدودیت ظرفیت ذخیرهسازی، تولید را متوقف کردهاند و بازگشت به سطح تولید پیشین هفتهها تا ماهها طول میکشد.
احیای ال ان جی 6 ماه زمان میبرد
هیلی افزود: احیای بازار ال ان جی به دلیل آسیب به زیرساختها ماهها زمان میبرد و در خوشبینانهترین حالت، سه تا شش ماه طول میکشد تا شرایط به حالت عادی بازگردد.
حتی با ازسرگیری عبور کشتیها، شرکتهای بیمه برای ارائه پوشش به نفتکشها تردید خواهند داشت، مگر اینکه ثبات کامل در منطقه برقرار شود. همچنین بازگشت بشکههای ذخیرهشده به مدار عرضه، نیازمند بازگشایی مسیرهای بانکی و اعتباری میان بانکهای مرکزی است که طی درگیری قطع شده بود.
قیمت ها سریعا کاهش پیدا نمیکند
تحلیلگران معتقدند بازار انرژی وارد فاز انتظار طولانی شده است؛ فازی که در آن حتی خبر آتشبس نیز نمیتواند قیمتها را سریعاً به سطح پیش از بحران بازگرداند و مصرفکنندگان در سراسر جهان باید خود را برای ماهها پرداخت هزینههای بالاتر انرژی آماده کنند
