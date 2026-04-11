به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای این طرح‌ها در قالب قرارگاه مردمی «ایران همدل»، اظهار کرد: تأمین مسکن مناسب برای خانواده‌های نیازمند با رویکرد توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در بخش تعمیرات، ۶۶۱ واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان تکمیل و بهره‌برداری شده است، افزود: همچنین ۵۲۴ واحد فضای جانبی با هزینه‌ای بیش از ۱۶ میلیارد و ۱۸۷ میلیون تومان احداث و تحویل شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی ادامه داد: در حوزه ساخت مسکن جدید نیز ۵۸۹ واحد با اعتباری بالغ بر ۱۸۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در دست اجرا قرار دارد و هشت واحد نیز در بخش خرید مسکن در حال پیگیری است.

عرب با اشاره به همکاری این نهاد با دستگاه‌هایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بسیج سازندگی و شرکت گاز، تصریح کرد: در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقدشده، تاکنون ۴۳۸ واحد مسکونی تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و سایر واحدها نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارند.

وی افزود: همچنین در چارچوب همکاری با شرکت گاز، عملیات لوله‌کشی گاز برای ۹۷ واحد مسکونی انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در پیشبرد این طرح‌ها، از خیران و نیک‌اندیشان دعوت کرد تا در تأمین سرپناه برای نیازمندان مشارکت داشته باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از طریق کد دستوری #۰۵۶۸۸۷۷، نصب سامانه نیکوکاری یا مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد در سطح استان، در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند.