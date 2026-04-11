۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

محموله ۵ میلیاردی سیگار قاچاق در لرستان کشف شد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف محموله پنج میلیاردریالی سیگار قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پرتلاش نظارت بر اماکن عمومی و پلیس امنیت اقتصادی در اقدامی مشترک، یک دستگاه خودرو سواری سمند حامل بیش از ۱۷۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال را توقیف و دراین‌رابطه یک نفر را دستگیر کردند.

این عملیات مشترک نشان‌دهنده عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان اقتصادی است. تیم‌های پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی به طور مستمر بر صنوف و بازار نظارت دارند و با هرگونه تخلفات به‌ویژه احتکار، برخورد قاطعانه خواهند داشت.

کد مطلب 6797824

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
