محموله ۵ میلیاردی سیگار قاچاق در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پرتلاش نظارت بر اماکن عمومی و پلیس امنیت اقتصادی در اقدامی مشترک، یک دستگاه خودرو سواری سمند حامل بیش از ۱۷۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال را توقیف و دراینرابطه یک نفر را دستگیر کردند.
این عملیات مشترک نشاندهنده عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان اقتصادی است. تیمهای پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی به طور مستمر بر صنوف و بازار نظارت دارند و با هرگونه تخلفات بهویژه احتکار، برخورد قاطعانه خواهند داشت.
نظر شما