۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

حمایت پاکستانی‌ها از ایران در چهلم رهبر انقلاب

آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف پاکستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اربعین «شهید امت» حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با عنوان «شهید آیت‌الله خامنه‌ای؛ یک شخصیت همه‌جانبه» با حضور گسترده علما، اندیشمندان، شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور برگزار شد.

حسن معظمی، معاون سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در پیشاور در سخنرانی خود، با اشاره به چهلمین روز شهادت این رهبر فرزانه، اظهار داشت: شهید امت، رهبری عظیم‌الشأن بود که عمر پربرکت خود را در مسیر صیانت از اسلام، عزت مسلمین و استقلال کشور صرف کرد و در پرتو هدایت‌های او، ملت ایران و مسلمانان آزاده جهان صحنه‌های بی‌نظیری از مقاومت و استقامت را به نمایش گذاشتند.

همچنین در مراسم دیگری که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد و با دعوت از بانوان ولایت‌مدار سازمان امامیه شعب راولپندی و اسلام‌آباد برپا شد، حاضران با فریادهای «لبیک یا خامنه‌ای» و «لبیک یا علی، لبیک یا مجتبی»، «دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد» پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های انقلاب و رهبری جدید امت اسلامی به نمایش گذاشتند.

سیده فاطمه سادات کیایی

