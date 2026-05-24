۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

مدارس کرمان حق برگزاری آزمون ورودی مدرسه یا مصاحبه را ندارند

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مدارس دولتی و غیر دولتی حق برگزاری آزمون ورود به مدرسه یا مصاحبه را ندارند و نباید در فرآیند ثبت‌نام مدارس، چالشی برای خانواده‌ها ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرح بخش، در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به سیاست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ساماندهی و کاهش تنوع مدارس گفت: نخستین گام در این مسیر، ساماندهی مدارس هیئت‌امنایی است.

وی افزود: دریافت هرگونه وجه هنگام ثبت‌نام در مدارس هیئت‌امنایی ممنوع است و این مدارس حق برگزاری آزمون ورود به مدرسه یا مصاحبه را ندارند.

فرح بخش، ادامه دارد: مدارس تنها در صورتی مجاز به دریافت هزینه هستند که کلاس‌های فوق‌ برنامه اختیاری خارج از ساعات آموزشی برگزار کنند و در غیر این صورت، اخذ هرگونه وجه از خانواده‌ها تخلف محسوب می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین هشدار داد: مدارس غیردولتی نیز حق دریافت شهریه غیرآموزشی هنگام ثبت‌نام را ندارند و هیچ تخلفی در این زمینه پذیرفته نیست.

محمد رضا فرح بخش، تأکید کرد: نباید در فرآیند ثبت‌نام مدارس، چالشی برای خانواده‌ها ایجاد شود و همه بخش‌ها باید در کنار مردم باشند.

وی تصریح کرد: مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق باید به‌صورت هفتگی «اتاق وضعیت» برای بررسی مسائل مربوط به کتب درسی، نیروی انسانی، ثبت‌نام و جذب نیرو تشکیل دهند تا روند امور بدون مشکل دنبال شود.

وی اظهار کرد: تمام ثبت‌نام‌های دانش‌آموزان باید انجام شود و هیچ دانش‌آموزی نباید از ثبت‌نام محروم بماند.

وی در ادامه افزود: هر دانش‌آموزی که در سن آموزش قرار دارد باید وارد مدرسه شود و این سیاست قطعی نظام آموزش‌وپرورش و جمهوری اسلامی است.

فرح بخش، همچنین اعلام کرد: مصاحبه در پیش‌دبستانی و پایه اول ابتدایی در مدارس دولتی و غیردولتی ممنوع است و با این تخلف برخورد خواهد شد.

وی افزود: مدارس نمونه دولتی دوره اول متوسطه نیز باید صرفاً بر اساس محدوده جغرافیایی ثبت‌نام کنند و تا زمان اصلاح آیین‌نامه‌ها، دریافت هرگونه وجه در این مدارس ممنوع خواهد بود.

