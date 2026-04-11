مبارزه ۳ نماینده ایران با حریفان در روز اول/ آغاز رقابت ۹۸۶ تکواندوکار

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات ۶ روز به طول خواهد انجامید که در مجموع ۹۸۶ تکواندوکار در ۱۰ وزن دختران و ۱۰ وزن پسران به مصاف هم خواهد رفت.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری در روز نخست یکشنبه ۲۳ فروردین ماه، تکواندوکاران اوزان ۴۶- و ۵۹- کیلوگرم دختران و ۷۸+ کیلوگرم پسران به مصاف هم می روند که زهرا سادات موسوی، پینار لطفی زاده و امیر علی حضرتی نمایندگان ایران هستند.

دوشنبه ۲۴ فروردین ماه در روز دوم، رقابت های اوزان ۵۵- کیلوگرم دختران و ۴۸- و ۵۵- کیلوگرم پسران برگزار می شود. دینا بابارحیم در گروه دختران و طاها ناظر و محمد عرفان خدایی در گروه پسران به روی شیاپ چانگ می روند.

این دوره از مسابقات سه شنبه ۲۵ فروردین ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۴۲- کیلوگرم دختران، ۷۳- کیلوگرم و ۴۵- کیلوگرم پسران پیگیری می شود که بهار طهماسبی، بنیامین سلطانیان و امیرارسلان احمدی نمایندگان کشورمان می باشند.

روز چهار شنبه ۲۶ فروردین ماه، در اوزان ۶۸- و۴۴- کیلوگرم دختران و ۷۸- و ۵۹- کیلوگرم پسران به روی «شی هاپ چانگ» خواهند رفت که عسل گل تپه و نگار مظفری، محمد جواد گریان و امیر اقبالی نمایندگان ایران هستند.

تکواندوکاران وزن ۴۹- کیلوگرم دختران، ۶۸- و ۶۳- کیلوگرم پسران در روز پنجم ، پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه به مصاف رقبا می روند که هلیا ابراهیمیان و ابوالفضل و پارسا هوشیار برای تیم کشورمان مبارزه خواهند کرد.

پرونده این دوره از رقابت ها جمعه ۲۸ فروردین ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۶۳- و ۵۲-کیلوگرم دختران و ۵۱- کیلوگرم پسران بسته خواهد شد و ه برای تیم ایران آیناز میکاییلی، رژان حیدری و علی رزمیان بر روی شیاپ چانگ خواهند رفت.

فیض الله نفجم سرمربی و کوروش رجلی، بهبود خداداد، مسعود کاظم پور و خیر الله قلی زاده کادر فنی تیم پسران و نیلوفر صفریان سرمربی، زهرا کنگرانی، فاطمه خیری و پروین کشاورز کادر فنی تیم دختران هستند. همچنین غلامحسن ذوالقدری به عنوان مدیر و مهدی نوایی سرپرستی تیم را بر عهده دارد.