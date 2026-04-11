۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

تکواندو نوجوانان جهان - تاشکند

مبارزه ۳ نماینده ایران با حریفان در روز اول/ آغاز رقابت ۹۸۶ تکواندوکار

پانزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان از روز یکشنبه با حضور تکواندوکارانی از ۱۱۵ کشور در مجموعه ورزشی المپیک شهر تاشکند آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات ۶ روز به طول خواهد انجامید که در مجموع ۹۸۶ تکواندوکار در ۱۰ وزن دختران و ۱۰ وزن پسران به مصاف هم خواهد رفت.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری در روز نخست یکشنبه ۲۳ فروردین ماه، تکواندوکاران اوزان ۴۶- و ۵۹- کیلوگرم دختران و ۷۸+ کیلوگرم پسران به مصاف هم می روند که زهرا سادات موسوی، پینار لطفی زاده و امیر علی حضرتی نمایندگان ایران هستند.

دوشنبه ۲۴ فروردین ماه در روز دوم، رقابت های اوزان ۵۵- کیلوگرم دختران و ۴۸- و ۵۵- کیلوگرم پسران برگزار می شود. دینا بابارحیم در گروه دختران و طاها ناظر و محمد عرفان خدایی در گروه پسران به روی شیاپ چانگ می روند.

این دوره از مسابقات سه شنبه ۲۵ فروردین ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۴۲- کیلوگرم دختران، ۷۳- کیلوگرم و ۴۵- کیلوگرم پسران پیگیری می شود که بهار طهماسبی، بنیامین سلطانیان و امیرارسلان احمدی نمایندگان کشورمان می باشند.

روز چهار شنبه ۲۶ فروردین ماه، در اوزان ۶۸- و۴۴- کیلوگرم دختران و ۷۸- و ۵۹- کیلوگرم پسران به روی «شی هاپ چانگ» خواهند رفت که عسل گل تپه و نگار مظفری، محمد جواد گریان و امیر اقبالی نمایندگان ایران هستند.

تکواندوکاران وزن ۴۹- کیلوگرم دختران، ۶۸- و ۶۳- کیلوگرم پسران در روز پنجم ، پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه به مصاف رقبا می روند که هلیا ابراهیمیان و ابوالفضل و پارسا هوشیار برای تیم کشورمان مبارزه خواهند کرد.

پرونده این دوره از رقابت ها جمعه ۲۸ فروردین ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۶۳- و ۵۲-کیلوگرم دختران و ۵۱- کیلوگرم پسران بسته خواهد شد و ه برای تیم ایران آیناز میکاییلی، رژان حیدری و علی رزمیان بر روی شیاپ چانگ خواهند رفت.

فیض الله نفجم سرمربی و کوروش رجلی، بهبود خداداد، مسعود کاظم پور و خیر الله قلی زاده کادر فنی تیم پسران و نیلوفر صفریان سرمربی، زهرا کنگرانی، فاطمه خیری و پروین کشاورز کادر فنی تیم دختران هستند. همچنین غلامحسن ذوالقدری به عنوان مدیر و مهدی نوایی سرپرستی تیم را بر عهده دارد.

