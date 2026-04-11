تامین ۱۰ هزار تن انواع کود کشاورزی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از انبار کودهای کشاورزی اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و هماهنگی با دفتر مرکزی، سهمیه ۱۰ هزار تنی کودهای کشاورزی برای استان تامین و ابلاغ شده و این تخصیص با هدف مدیریت زنجیره تامین نهادهها و پیشگیری از هرگونه وقفه در تامین نیاز اولیه مزارع انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت آغاز بهموقع تامین کود در نخستین روزهای سال، بیان کرد: تامین و توزیع کودهای کشاورزی از نیازهای حیاتی بخش تولید است و تاخیر در این فرآیند میتواند به عملکرد مزارع لطمه بزند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ادامه داد: از ابتدای سال، جذب مرحلهای سهمیه کود کشاوزی در دستور کار قرار گرفت و این اقدامات در شرایطی انجام شده که کشور درگیر جنگ بود، اما این مهم مانع تامین و تدارک کود نشد.
وی افزود: مجموعه کودهای تخصیصیافته شامل انواع کودهای پایه مورد نیاز کشاورزان است و جذب و تحویل آنها به شبکه کارگزاری با سرعت مطلوب پیش میرود.
الیاسی درباره روند اجرای برنامه توزیع کود افزود: تا تاریخ ۲۱ فروردینماه، ۵۱۰۰ تن از مجموع ۱۰ هزار تن سهمیه تعیینشده در انبارهای استان و کارگزاران تخلیه شده و بخش مهمی از نیاز اولیه بهرهبرداران را پوشش داده است.
وی با تاکید بر برنامهریزی دقیق برای ادامه روند تامین نهادهها، بیان کرد: هدف ما این است که هیچ خللی در دسترسی کشاورزان به نهادههای پایه ایجاد نشود و سهمیههای ابلاغی طبق زمانبندی جذب و توزیع شود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان، پایداری زنجیره تامین، ارتقای بهرهوری مزارع و حمایت از کشاورزان استان را سه محور اصلی برنامههای شرکت در سال جاری عنوان کرد و گفت: همه ظرفیتها برای تحقق این اهداف بهکار گرفته شده است.
