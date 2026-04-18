  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

فعالیت سامانه بارشی تا اوایل چهارشنبه در آذربایجان شرقی ادامه دارد

فعالیت سامانه بارشی تا اوایل چهارشنبه در آذربایجان شرقی ادامه دارد

تبریز-رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: با نفوذ سامانه بارشی به جو استان از عصر امروز، بارش باران، تگرگ و برف تا اوایل روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اوایل روز چهارشنبه در استان ادامه خواهد داشت، افزود: فعالیت این سامانه همچنین موجب افزایش ابر، وزش باد گاهی به نسبت شدید، کاهش دید افقی، غرش آذرخش و مه گرفتگی می شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به بارش های رگباری در برخی نواحی استان، احتمال طغیان رودخانه ها و اختلال در تردد ناوگان حمل و نقل و برخورد آذرخش وجود دارد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم و علاقه مندان به طبیعت گردی خواست از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام بارش باران و غرش آذرخش خودداری کنند.

امیدفر، با بیان اینکه این سامانه بارشی از اوایل چهارشنبه از جو استان خارج خواهد شد، ادامه داد: در این بازه زمانی تغییرات دمایی قابل ملاحظه ای در استان روی نمی دهد.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با حداقل دمای منفی سه درجه سانتی گراد سردترین و جلفا با حداکثر دمای ۲۳ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به ۶ درجه و در گرمترین زمان به ۱۷ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.

کد مطلب 6803947

