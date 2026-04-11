۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

جلسه شورای‌عالی نظام پرستاری برگزار شد

اعضای شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری، در جلسه آنلاین به مهم‌ترین موضوعات و اولویت‌های حرفه پرستاری پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و بازگشت فعالیت ها به روال عادی، اولین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری در سال جدید، روز شنبه ۲۲ فروردین‌ ۱۴۰۵ به صورت آنلاین برگزار شد.

این نشست که بیستمین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری در دوره ششم بود، با حضور اعضای شورا برگزار شد.

دستور کار بیستمین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری، پیگیری مطالبات پرستاری در سال جدید، برنامه کاری سازمان نظام پرستاری در سال ۱۴۰۵، پیگیری مصوبات پیشین شورای‌عالی نظام پرستاری، گزارش عملکرد سازمان نظام پرستاری از زمان برگزاری آخرین جلسه این شورا و...، اختصاص داشت.

حبیب احسنی پور

