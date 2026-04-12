تشریح اقدامات خانه موسیقی در حمایت از هنرمندان آسیب دیده جنگ تحمیلی

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات انجام گرفته و پیش روی این مجموعه صنفی برای مرتفع کردن بخشی از مشکلات هنرمندان موسیقی آسیب دیده از جنگ رمضان طی روزهای گذشته توضیح داد: اکنون در شرایطی هستیم که مردم عزیز و شجاع کشورمان در یک جنگ تمام عیار قرار گرفته که جنایت دشمن در چنین حجمی برای کشورمان سابقه نداشته است. مسیری که فارغ از آمار شهادت مظلومانه بسیاری از هم وطنانمان موجب شد که بخش زیادی از مشاغل از جمله مشاغل هنری که موسیقی نیز جزوی از آن است به طور کامل تعطیل و هنرمندان شریف این عرصه ها عملا محل درآمدی نداشته باشند. موضوعی که باعث مشکلات معیشتی بسیار زیادی هم شده است.

وی ادامه داد: ما تجربه هایی در دوران کرونا پس از تعطیلی مجموعه های صنفی داشتیم که در آن تلاش کردیم تا به سهم خود حمایت ها و پشتیبانی هایی را نیز داشته باشیم اما شرایط فعلی با آن شرایط متفاوت است چون در آن دوران دست دولت در حوزه مالی کمی بازتر بود و حمایت هایی در این زمینه انجام شد. اما امسال با توجه به شرایط بسیار متفاوت جنگ تحمیلی که مقارن با ماه های پایانی سال و شب عید بود، موجب شد تا انتظاراتی که از دولت برای حمایت می توانستیم داشته باشیم در اولویت نباشند. این در حالی است که تعطیلی کنسرت ها از دی ماه سال گذشته به واسطه اتفاقات اواسط زمستان ماجراهای معیشتی حوزه موسیقی را بحرانی تر هم کرده و می بایست برای برون رفت از این فضا اقداماتی را انجام داد.

مدیرعامل خانه موسیقی تصریح کرد: در تلاش هستیم با همکاری صندوق اعتباری هنر، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مجموعه های مرتبط پیگیری کمک هایی را در درجه اول به هنرمندانی که به طور مستقیم از جنگ آسیب دیده اند، انجام دهیم که از آن جمله می توان به ماجرای مربوط به ویرانی کامل آموزشگاه حمیدرضا آفریده در خیابان پیروزی و مواردی از این دست اشاره کرد. در این چارچوب و در حد مقدورات و اختیاراتی که داریم کارها و رایزنی هایی را نیز انجام دادیم که امیدوارم نتیجه موثری داشته باشد. از سوی دیگر توجه به مشاغل مرتبط با موسیقی به واسطه تعطیلی آموزشگاه و به تبع آن ریزش هنرجو و مخاطب از جمله نکاتی است که مورد توجه خانه موسیقی قرار دارد. چون می دانیم در این شرایط اولویت ها عوض می شود اما قطعا موضوع معیشت کسانی که جز این حوزه منبع درآمد دیگری ندارند مهم است چون واقعا دچار مشکل می شود. البته به این فرآیند بحث تعطیلی کامل کنسرت ها به عنوان یک منبع درآمدزایی هم اضافه شده که بی تردید در بحرانی‌تر شدن فضا تاثیر داشته است.

نوربخش گفت: بنده و همه اعضای شورای عالی و هیئت مدیره خانه موسیقی تک تک در تلاشیم تا بتوانیم در حوزه هایی که به آن اشاره شد اقداماتی را انجام دهیم و امیدوارم آقای رئیس جمهور و معاون اول فکری برای حل مشکلات این حوزه داشته باشند. البته همان طور که گفتم ما در دوران کرونا توانستیم علاوه بر یک مبلغ ناقابل به عنوان کمک و رد حق بیمه هنرمندان در سه ماه فصل بهار فعالیت هایی را انجام دهیم که طبیعتا در میان حجم گرفتاری ها و مشکلات آن زمان آن چنان هم نبود. اما امیدوارم این بار همه مجموعه دولت کاری کنند که مجموعه های صنفی عرصه فرهنگ و هنر در کنار آنها خدمت رسان هنرمندان در این شرایط بحرانی باشند.

این خواننده موسیقی ایرانی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت هم وطنانمان در جریان جنگ تحمیلی رمضان اظهار کرد: متاسفانه در این حمله بی رحمانه دشمن، همانند تجربه‌های پیشین، همه هنجارها و قواعد و قوانین بین‌المللی زیر پا گذاشته شد. در آغاز این جنگ، مسئولان و فرماندهان مورد هجوم قرار گرفتند و پس از آن نیز متأسفانه حملات به مراکز غیرنظامی ادامه یافت. یکی از تلخ‌ترین این رخدادها حمله به مدرسه‌ای در میناب بود که در آن حدود ۱۷۰ نونهال دختر و پسر این سرزمین، جان خود را از دست دادند. حادثه‌ای دلخراش که دل همه مردم ایران و هر انسان آزاده‌ای را در هر کجای جهان به درد آورد. با وجود ابعاد انسانی این فاجعه، متأسفانه هیچ نهاد بین‌المللی برای دادخواهی به میدان نیامد.

وی یادآور شد: در این میان، قربانیان بسیاری از اقشار مختلف جامعه از کودکان و نوجوانان گرفته تا معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، امدادگران، پرستاران و پزشکان بودند. این گستردگی آسیب‌ها نشان می‌دهد که چگونه مرزهای انسانی در این حملات نادیده گرفته شده و جنایت به نهایت خود رسیده است.

مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به حضور موثر بسیاری از هنرمندان عرصه موسیقی در تولید آثار موسیقایی ملی میهنی و انتشار پیام های هم‌دردی با ملت ایران و همچنین حفظ تمامیت ارضی کشورمان گفت: در همین روزهای دشوار شاهد شکل‌گیری آثار موسیقایی ارزشمندی بودیم؛ آثاری که بیشتر جنبه ملی، میهنی و حماسی داشتند و پیام همدلی، همبستگی و ایستادگی را به جامعه منتقل کردند. من بر این باورم در چنین بزنگاه‌هایی مسئله تمامیت ارضی کشور از همه اختلاف‌ها مهم‌تر می‌شود. بی‌تردید فارغ از اختلاف نظرها، مسائل گذشته، نقدها و مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد امروزه ایران، سرزمینی که پاره تن همه ماست‌ در مرکز توجه و دغدغه مشترک مردم قرار گرفته است.

وی در پایان متذکر شد: در چنین شرایطی همه اختلاف‌ها کنار گذاشته می‌شود و نگاه‌ها به حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور معطوف می‌شود. من قبلا هم اشاره کرده بودم تجربه تاریخی نیز نشان داده است که هر زمان هجمه‌ای خارجی علیه این سرزمین شکل گرفته، ملت ایران با انسجام و یکپارچگی در برابر آن ایستاده است. این سرزمین بارها در تاریخ خود روزهای دشواری را تجربه کرده است اما همچون ققنوسی از دل خاکستر دوباره برخاسته و در عرصه جهانی درخشیده است. من براین باورم میراث تاریخی و فرهنگی این کشور همواره محفوظ مانده و بی‌تردید در آینده نیز چنین خواهد بود. در این میان، وظیفه ما به‌ویژه در جامعه هنری و فرهنگی، تقویت همین انسجام و همدلی ملی است.