جزئیاتی از تسهیلات صندوق اعتباری هنر در سال گذشته و جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، عقیل گودرزی معاون توسعه و مدیریت صندوق اعتباری هنری میزان اعتبار تسهیلات صندوق اعتباری هنر در سال ۱۴۰۴ را ۲۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی افزود: در راستای افزایش رضایت‌مندی و پاسخ به نیازهای گوناگون اعضا، تاکنون ۱۵ طرح تسهیلاتی طراحی و اجرا شده است. این طرح‌ها متناسب با شرایط حرفه‌ای و فردی اعضا، به صورت وام‌های کم‌بهره ارائه می‌شوند و حوزه‌های مختلفی از پشتیبانی معیشتی و درمانی گرفته تا تولید آثار فرهنگی، گسترش فعالیت‌های هنری و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی فعالان این عرصه را در بر می‌گیرند.

معاون صندوق اعتباری هنر تصریح کرد: در سال گذشته، ۳ هزار و ۴۵۰ نفر از اعضا به منظور اخذ بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان انواع تسهیلات قرض الحسنه (بدون بهره) به بانک عامل معرفی شدند. بیش از نیم همت اعتبار بدون بهره نیز به دارندگان هنرکارت، در قالب وام خرید کالا در بیش از ۱۳ هزار فروشگاه سراسر کشور تخصیص یافت.

گودرزی درباره روند معرفی متقاضیان به بانک عامل نیز توضیح داد: پس از دریافت درخواست از طریق مراجع مرتبط و بررسی پرونده‌ها براساس ضوابط و آئین‌نامه‌های مصوب، متقاضیان واجد شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بانک طرف قرارداد معرفی می‌شوند تا فرآیند پرداخت تسهیلات تسریع شود.

معاون صندوق اعتباری هنر همچنین با اشاره به تسهیلات پرداختی در چهار سال اخیر گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۷۴ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان تسهیلات (ضروری و کسب و کار) از سوی صندوق به ۳۱ هزار و ۸۶۱ نفر از اعضای تحت پوشش تخصیص یافت.

وی در بخش دیگر سخنان خود به تفویض اختیار مدیرت منابع تسهیلات به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق عدالت فرهنگی و توزیع متوازن منابع، صندوق اعتباری هنر بخش مهمی از اختیارات مربوط به مدیریت و تخصیص تسهیلات را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان‌ها منتقل کرده است. این اقدام سبب می‌شود تصمیم‌ گیری‌ها متناسب با نیازهای مناطق مختلف و با شناخت دقیق‌تر از شرایط محلی انجام گیرد.

گودرزی به پرداخت تسهیلات به اعضای آسیب‌دیده از جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: از آغاز جنگ تحمیلی سوم ۶۵۶ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض به اعضایی که متحمل خسارت شده‌اند از سوی صندوق تخصیص یافته است.

معاون صندوق اعتباری هنر در خاتمه گفت: صندوق اعتباری هنر با استمرار این مسیر حمایتی در سال ۱۴۰۵، بر آن است تا با کاهش دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی فعالان عرصه فرهنگ و هنر، گام‌های رو به جلویی را نسبت به سال‌های قبل بردارد.