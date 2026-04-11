هشدار زرد هواشناسی در پی افزایش سرعت باد در دریای عمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی ظهر شنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از یکشنبه تا چهارشنبه (۲۳ تا ۲۶ فروردین)، در دریای عمان افزایش سرعت وزش باد حدود ۲۲ تا ۲۸ نات و افزایش ارتفاع موج به حدود ۱.۵ تا ۲ متر به ویژه در فراساحل پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا استان سیستان و بلوچستان توصیه کرد: از شنا، تفریحات دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و ترددهای دریایی، به‌ویژه با شناورهای سبک خودداری شود.

وی همچنین افزود: فعالان دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.