هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان؛ طوفان گردوخاک در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری، ظهر چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: براساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: تا صبح شنبه در شمال استان وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد و در برخی نقاط طوفان گردوخاک انتظار میرود. همچنین احتمال نفوذ غبار به مناطق مرکزی استان وجود دارد.
وی ادامه داد: طی این مدت در بقیه مناطق استان، جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد متوسط و غبار محلی پیشبینی میشود. روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز در سطح استان جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد متوسط رخ خواهد داد.
حیدری با اشاره به شرایط دریایی گفت که تا اواخر هفته وزش باد روی دریا تداوم دارد و دریا طی این مدت مواج و متلاطم خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که طی سه روز آینده کاهش نسبی دما در نیمه شمالی استان انتظار میرود.
