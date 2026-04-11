۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

اجرای ۲۴ برنامه هنری در هفته هنر انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج – مدیر حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای ۲۴ برنامه متنوع در هفته هنر انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در این هفته ۲۴ برنامه در بخش‌های مختلف هنری برگزار می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تجلیل از هنرمندان جنگ رمضان، اجرای نمایش‌های میدانی، اجرای موسیقی و سرود، نقالی و دیدار با خانواده‌های جنگ رمضان اشاره کرد.

وی با اشاره به اقدامات حوزه هنری در جریان جنگ رمضان افزود: از لحظه آغاز این جنگ، تولیدات حوزه هنری بدون حتی یک روز وقفه شروع شد و فعالان عرصه فرهنگ و هنر صدها اثر در حوزه‌های هنری، تصویری، تجسمی، موسیقی و شعر خلق کردند.

مدیر حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در بخش نمایش، ۹۰ اثر نمایشی اجرا شد و در حوزه مکتوب و تصویری نیز ۳۵۲ روایت و ۱۲۰ اثر تجسمی با موضوعاتی از «جنایت میناب» تا «حماسه کوه سیاه» و مبتنی بر فرهنگ بومی تولید شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ قطعه عکس از وقایع مختلف، از صحنه‌های خیابانی تا حضور مردم در تشییع شهدا تولید شده است، گفت: تولید کتیبه، پارچه‌نوشته و برگزاری نمایشگاه خیابانی «بعث خون» از دیگر اقدامات انجام شده بود. همچنین در حوزه نماهنگ و هنرهای تصویری، در مجموع ۱۶ اثر تولید شده است.

اسلامی افزود: در بخش موسیقی نیز پنج قطعه با عناوین «نسل آریوبرزن»، «خشم آزادگان»، «پیروزی»، «زیارتگاه ایران» و «کهنه سرباز» تولید شده و در حوزه آفرینش‌های ادبی نیز ۱۰۰ قطعه شعر سروده شده است.

مدیر حوزه هنری استان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه مقاومت در کشور گفت: ملتی که همواره با دشمن مواجه است باید روحیه ایستادگی و هویت بومی و ملی خود را به نسل‌های جدید منتقل کند.

اسلامی با اشاره به نقش عشایر در این عرصه بیان کرد: حوزه هنری پیش از این نیز روایت مقاومت عشایر در برابر استکبار و استبداد را ثبت کرده و در جنگ رمضان نیز همین روحیه در مقابله با هواگردها مشاهده شد.

وی تصریح کرد: آمادگی لازم برای روایت حماسه‌آفرینی عشایر در جنگ رمضان وجود دارد و این رشادت‌ها باید ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود.

مدیر حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به روحیه ضد استکباری عشایر گفت: این روحیه نشان‌دهنده آمادگی همیشگی آنان برای دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور است و ثبت این وقایع یک ضرورت تاریخی محسوب می‌شود.

