اجرای ۲۴ برنامه هنری در هفته هنر انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در این هفته ۲۴ برنامه در بخش‌های مختلف هنری برگزار می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تجلیل از هنرمندان جنگ رمضان، اجرای نمایش‌های میدانی، اجرای موسیقی و سرود، نقالی و دیدار با خانواده‌های جنگ رمضان اشاره کرد.

وی با اشاره به اقدامات حوزه هنری در جریان جنگ رمضان افزود: از لحظه آغاز این جنگ، تولیدات حوزه هنری بدون حتی یک روز وقفه شروع شد و فعالان عرصه فرهنگ و هنر صدها اثر در حوزه‌های هنری، تصویری، تجسمی، موسیقی و شعر خلق کردند.

مدیر حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در بخش نمایش، ۹۰ اثر نمایشی اجرا شد و در حوزه مکتوب و تصویری نیز ۳۵۲ روایت و ۱۲۰ اثر تجسمی با موضوعاتی از «جنایت میناب» تا «حماسه کوه سیاه» و مبتنی بر فرهنگ بومی تولید شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ قطعه عکس از وقایع مختلف، از صحنه‌های خیابانی تا حضور مردم در تشییع شهدا تولید شده است، گفت: تولید کتیبه، پارچه‌نوشته و برگزاری نمایشگاه خیابانی «بعث خون» از دیگر اقدامات انجام شده بود. همچنین در حوزه نماهنگ و هنرهای تصویری، در مجموع ۱۶ اثر تولید شده است.

اسلامی افزود: در بخش موسیقی نیز پنج قطعه با عناوین «نسل آریوبرزن»، «خشم آزادگان»، «پیروزی»، «زیارتگاه ایران» و «کهنه سرباز» تولید شده و در حوزه آفرینش‌های ادبی نیز ۱۰۰ قطعه شعر سروده شده است.

مدیر حوزه هنری استان با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه مقاومت در کشور گفت: ملتی که همواره با دشمن مواجه است باید روحیه ایستادگی و هویت بومی و ملی خود را به نسل‌های جدید منتقل کند.

اسلامی با اشاره به نقش عشایر در این عرصه بیان کرد: حوزه هنری پیش از این نیز روایت مقاومت عشایر در برابر استکبار و استبداد را ثبت کرده و در جنگ رمضان نیز همین روحیه در مقابله با هواگردها مشاهده شد.

وی تصریح کرد: آمادگی لازم برای روایت حماسه‌آفرینی عشایر در جنگ رمضان وجود دارد و این رشادت‌ها باید ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود.

مدیر حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به روحیه ضد استکباری عشایر گفت: این روحیه نشان‌دهنده آمادگی همیشگی آنان برای دفاع از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور است و ثبت این وقایع یک ضرورت تاریخی محسوب می‌شود.