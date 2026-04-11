به گزارش خبرگزاری مهر، ، به مناسبت اربعین رهبر شهید انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین حلوای نذری شیراز با مشارکت بانوان از محلات مختلف این شهر در حرم مطهر حضرت علی‌بن‌حمزه (ع) پخت شد.

سیده مریم هاشمی راد مدیر قرارگاه مردمی حرم مطهر حضرت علی‌بن‌حمزه (ع) در خصوص این برنامه گفت: در این برنامه که با فراخوان در فضای مجازی برگزار شد، ۲۵ بانوی داوطلب از ۲۵ محله مختلف شیراز حضور یافتند و با همکاری یکدیگر اقدام به پخت حلوای نذری برای حدود ۱۵۰۰ نفر کردند.

وی ادامه داد: برای تهیه این نذری، حدود ۱۲۵ کیلوگرم آرد گندم، ۵۰ کیلوگرم شکر و مقادیری گلاب، زعفران و سایر مواد مورد نیاز مصرف شد. قرار است این حلوا میان زائران حرم علی‌بن‌حمزه(ع)، مواکب و همچنین در برخی محلات شهر توزیع شود.

مدیر قرارگاه مردمی حرم مطهر حضرت علی‌بن‌حمزه (ع) با اشاره به فعالیت‌های بانوان از ابتدای جنگ افزود: بانوان در این مدت در قالب موکب‌ها و برنامه‌های محله‌محور فعالیت‌های مختلفی از جمله پخت آش نذری به نیت سلامتی رزمندگان اسلام انجام داده‌اند.

هاشمی راد تصریح کرد: ایده پخت این حلوای نذری با هدف ایجاد یک کار مشترک و همدلی میان محلات مختلف شهر شکل گرفت تا بانوان فعال در محلات بتوانند در کنار یکدیگر در یک برنامه جمعی مشارکت داشته باشند.