به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته محمدی، مدیر اجرای این محفل شعر، درباره جزئیات این برنامه گفت: در این محفل، شاعران استان چهارمحال و بختیاری گرد هم می‌آیند تا شعرهای خود را در یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای این ایام و برای پاسداشت رشادت‌های مردم، بسرایند.

محمدی با اشاره به هفته هنر انقلاب و سالروز شهادت سید مرتضی آوینی، نقش شاعران را در دوران جنگ تحمیلی رمضان پررنگ دانست و افزود: در طول جنگ رمضان، هنرمندان شاعر استان ما، درست مثل رزمندگانی که در جبهه‌ها حضور داشتند، در صحنه نبرد حق علیه باطل فعال بودند. آن‌ها با سرودن اشعارشان، توانستند اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ایران را به خوبی نشان دهند و پیام مقاومت و ایستادگی را منتقل کنند. این محفل فرصتی است تا بار دیگر این روحیه را در قالب شعر زنده نگه داریم.

وی افزود: هدف اصلی ما این است که بتوانیم فضایی را فراهم کنیم تا شاعران بتوانند احساسات، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را در قالب شعر با دیگران به اشتراک بگذارند و به خصوص یاد و خاطره کسانی را که برای این انقلاب جان خود را فدا کرده‌اند، زنده نگه داریم. شعر، زبان گویای دل‌هاست و ما امیدواریم در این محفل، شاهد بیان عمیق‌ترین احساسات و افکار شاعران باشیم.

لازم به ذکر است، این برنامه که تلاشی است برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و همچنین نشان دادن توانمندی‌های شعر و ادب در استان چهارمحال و بختیاری، ۲۴ فروردین ساعت ۱۵:۳۰ در حوزه هنری چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد، خیابان شریعتی، کوچه ۵۲ برگزار خواهد شد.