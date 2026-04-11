به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ساوه شمشکی ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت اسکی و ورزش‌های زمستانی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد؛ در این مجمع مهرداد باباپور برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

وی بر اهمیت برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های این رشته در استان تأکید کرد و با اشاره به ظرفیت‌های ورزش اسکی در مازندران اظهار کرد: در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها و افزایش همکاری میان اداره‌کل ورزش و جوانان و هیئت اسکی استان، می‌توان شاهد رشد و گسترش این رشته در سطح استان بود.

در ادامه این مجمع، انتخابات ریاست هیئت اسکی و ورزش‌های زمستانی مازندران برگزار شد که در آن مهرداد باباپور به عنوان تنها نامزد حضور داشت و با کسب ۱۶ رأی از مجموع ۱۸ رأی مأخوذه، برای چهار سال دیگر در این مسئولیت ابقا شد.

در این نشست همچنین حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر اهمیت استمرار مدیریت در هیئت اسکی استان اظهار کرد: امیدواریم با تداوم فعالیت رئیس هیئت، جایگاه اسکی مازندران در سطح ملی بیش از پیش تقویت شود.

در پایان این مجمع، بر توسعه زیرساخت‌های ورزش‌های زمستانی و حمایت از برنامه‌های این حوزه در استان تأکید شد.