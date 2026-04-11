به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اظهار کرد: در خراسان، حدود ۹۷ درصد پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقیقی از طریق خوداظهاری و تمکین مودیان به صورت سیستمی قطعی می‌شود.

وی افزود: از مجموع اظهارنامه‌های ارائه‌شده نیز حدود ۹۱ درصد مشمول مالیات صفر هستند که نشان‌دهنده همراهی مودیان و رویکرد تسهیل‌گرانه در نظام مالیاتی است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان با بیان اینکه تمرکز اصلی بر رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و مهم است، ادامه داد: در این دسته از پرونده‌ها، نمایندگان اداره‌کل به‌صورت فعال در هیئت‌های حل اختلاف حضور دارند تا از حقوق دولت دفاع شده و از بروز انحراف در رسیدگی‌ها جلوگیری شود.

کریمدادی با اشاره به الزامات قانونی حضور نمایندگان در هیئت‌ها تصریح کرد: اگرچه طبق قانون مالیات‌های مستقیم حضور نماینده در تمامی جلسات پیش‌بینی شده، اما با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، اولویت با پرونده‌های مهم و اثرگذار است.

وی در ادامه به موضوع آموزش‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: تعامل خوبی میان اداره‌کل امور مالیاتی و اتاق بازرگانی برقرار است و دوره‌های آموزشی متعددی برای نمایندگان و فعالان اقتصادی برگزار شده که نقش مهمی در ارتقای آگاهی مودیان داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان درباره برخی پیشنهادات مطرح‌شده در شورا نیز بیان کرد: استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیندهای مالیاتی، نیازمند پیش‌بینی قانونی و تعیین تکلیف نحوه پرداخت هزینه‌ها است، چراکه در حال حاضر سازوکار مشخصی برای آن وجود ندارد.

کریمدادی همچنین به موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از پرونده‌ها در قالب این تبصره و بدون رسیدگی حضوری، بر اساس داده‌های سیستمی از جمله تراکنش‌های بانکی، خرید و فروش‌ها تعیین تکلیف می‌شوند.