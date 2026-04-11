تعدادی از نانوایی خوانسار به سیستم دوگانه سوز تجهیز شدند

محمد رضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرددر راستای ارتقای :تابآوری زیرساختهای خدمات عمومی و اجرای برنامههای پدافند غیرعامل، تعدادی از نانواییهای شهرستان خوانسار به سیستم دوگانهسوز مجهز شدند.
وی ادامه داد :این اقدام با هدف تداوم فعالیت نانواییها در شرایط اضطراری و تضمین پخت نان برای شهروندان در زمان بحران انجام شده است.
وی از نانواییهای دوگانهسوز شده، نحوه تجهیز و آمادهسازی این واحدها بازدید کرد و روند اجرای طرح را مورد بررسی قرار دادو گفت :اهمیت استمرار خدمات حیاتی همچون تولید نان در شرایط قطع احتمالی گاز یا برق تأکید کرد.
فرماندار خوانسار با اشاره به اینکه نانواییهای دوگانهسوز قادرند در زمان اختلال در هر یک از زیرساختهای انرژی، فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند، افزود: اقدامات انجامشده نقش مهمی در افزایش تابآوری شهرستان و آمادگی بهتر در مواقع بحرانی دارد.
