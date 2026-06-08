به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی علم ایران به امضا رسید تا مسیر تحول در نظام پژوهش، فناوری و نوآوری بخش کشاورزی هموار و زنجیره «ایده تا فناوری» در کشاورزی تکمیل شود.
غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تات در آیین امضای این تفاهمنامه همکاری مشترک بین سه نهاد، با اعلام تغییر پارادایم در رویکردهای پژوهشی تأکید کرد که سازمان تات از این پس تحقیقات را نه برای تولید مقاله و تقویت رزومه، بلکه صرفاً برای حل چالشهای واقعی بخش کشاورزی دنبال خواهد کرد.
وی مهمترین محورهای همکاری جدید را شامل توسعه بذرهای هیبرید، مدیریت بحران آب، مقابله با تنشهای اقلیمی، تأمین خوراک دام و طیور و توسعه شیلات و کشتهای گلخانهای برشمرد.
رئیس سازمان تات با اشاره به ظرفیت عظیم علمی کشور تصریح کرد که تنها ۱۷ درصد از ظرفیت هیات علمی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز است و ۸۳ درصد این ظرفیت در دانشگاهها و مراکز علمی قرار دارد که باید در خدمت حل مسائل بخش کشاورزی قرار گیرد.
وی همچنین بر لزوم جلوگیری از موازیکاریهای پژوهشی و ایجاد همافزایی میان سازمان تات، دانشگاهها، معاونت علمی و بخش خصوصی برای توسعه فناوریهای نوین و ارتقای بهرهوری تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، سعید مداح مدیر همکاریهای علمی و بینالمللی بنیاد ملی علم ایران، با اشاره به آغاز همکاریهای این بنیاد با سازمان تات از سال ۱۴۰۱ از رشد چشمگیر مشارکت پژوهشگران خبر داد و اعلام کرد که تاکنون بیش از ۴۰۰ پیشنهاد پژوهشی در حوزههای گلخانه، شیلات، بذر و خوراک دام و طیور دریافت شده که در مراحل ارزیابی و داوری قرار دارند.
وی با تأکید بر اینکه در قالب این تفاهمنامه، حمایت از پژوهشها تنها به تولید دانش محدود نخواهد شد، توضیح داد که با مشارکت سازمان تات و معاونت علمی، مراحل پایلوت، توسعه فناوری، اعتبارسنجی، مقیاسپذیری و اتصال به سرمایهگذاران نیز دنبال میشود.
مداح همچنین از پیشبینی حمایت مالی تا سقف ۳ میلیارد تومان برای طرحهای توسعه فناوری خبر داد، تا زمینه تبدیل ایدههای علمی به فناوریهای کاربردی در بخش کشاورزی فراهم شود.
امیرحسین صفرقلی مدیر برنامه ملی ارتقای فناوری در زنجیره ارزش محصولات گلخانهای و شیلاتی، این تفاهمنامه را گامی مؤثر در مسیر تبدیل نتایج تحقیقات علمی به فناوری، محصول و خدمت دانست و یکی از مهمترین چالشهای نظام پژوهش و فناوری کشور را رساندن دستاوردهای تحقیقات بنیادی به مرحله کاربرد و بهرهبرداری عنوان کرد.
وی این همکاری مشترک را الگویی ارزشمند برای اتصال پژوهشگران به نیازهای واقعی جامعه و بخشهای اجرایی کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد که این مدل همکاری به عنوان تجربهای موفق در سایر حوزهها نیز توسعه یابد.
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