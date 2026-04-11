۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

تایید صلاحیت ۹۷ درصد از داوطلبان انتخابات شورای شهرها در هرمزگان

بندرعباس- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: صلاحیت ۹۷ درصد از داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهرها در هرمزگان تائید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: از هزار و ۲۱۱ تن ثبت نامی، صلاحیت هزار و ۱۲۴ تن تائید شده است.

نفیسی افزود: در انتخابات شورای اسلامی روستاها نیز هشت هزار و ۴۳۲ تن نام نویسی کرده‌اند که تائید صلاحیت نهایی آنها ۲۷ فروردین ماه اعلام می‌شود.

وی گفت: ۴۹ تن نیز برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی نام نویسی کردند که ۳۱ تن تائید صلاحیت اولیه شدند.

انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هرمزگان همزمان با هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

