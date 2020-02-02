تائید صلاحیت ۵۱ داوطلب نمایندگی مجلس در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس متین بیان داشت: این افراد ۳۲ نفر در حوزه انتخابیه مرکز، ۱۲ نفر در حوزه انتخابیه غرب و ۷ نفر در حوزه انتخابیه شرق هرمزگان هستند.

وی با اشاره به اینکه ۴۳ نامزد انتخاباتی رد صلاحیت شدند، تصریح کرد: در حوزه مرکز هرمزگان ۲۴ نفر، در حوزه شرق استان ۹ نفر و در حوزه غرب ۱۰ نفر رد صلاحیت شدند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هرمزگان با بیان اینکه ۱۶ نفر از داوطلبان نیز انصراف دادند، عنوان کرد: ۱۱۳ نفر در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نام‌نویسی کردند.

حجت‌الاسلام متین بیان داشت: داوطلبانی که در مراحل قبل تائید شده‌اند ولی در این مرحله از سوی شورای نگهبان رد یا عدم احراز صلاحیت شدند می‌توانند از امروز تا ۱۵ بهمن شکایت خود را ثبت کنند.

وی با تأکید بر اینکه نتایج نهایی تائید صلاحیت‌ها ۲۲ بهمن اعلام می‌شود، تصریح کرد: وضعیت تائید یا رد سه داوطلب مجلس (ازجمله دو نماینده شرق و غرب) نیز هنوز اعلام نشده است و به‌احتمال‌زیاد امروز یا فردا اعلام خواهد شد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هرمزگان خاطرنشان کرد: هرمزگان پنج سهمیه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.