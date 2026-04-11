اسکان ۱۰ هزار مسافر شب اقامت در جویبار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مددانلو با اشاره به حجم بالای ورود مسافران به این شهرستان اظهار کرد: در یک ماه گذشته و همزمان با ایام نوروز و جنگ رمضان، مجموعاً ۱۰ هزار نفر شب اقامت در جویبار ثبت شده است.
مدانلو با بیان اینکه این حجم از حضور مسافران موجب افزایش تردد در سطح شهرستان شد، افزود: در این مدت بیش از ۵۰۰ هزار خودرو وارد جویبار شده است.
وی ادامه داد: با وجود حجم بالای مسافران، خدماترسانی در حوزه سوخت بدون مشکل انجام شد و بیش از ۶ میلیون لیتر بنزین از طریق ۶ جایگاه عرضه سوخت در اختیار مسافران قرار گرفت.
فرماندار جویبار همچنین از اقدامات حمایتی در حوزه نان خبر داد و تصریح کرد: در این مدت بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ کیسه آرد فوقالعاده برای نانواییهایی که با افزایش مراجعه مردمی و مسافران مواجه بودند، تخصیص داده شد.
وی با اشاره به تشدید نظارتها در ایام پرتردد خاطرنشان کرد: در راستای ساماندهی بازار و خدماترسانی بهتر، بازرسی از واحدهای صنفی و نانواییها در دستور کار قرار گرفت که در مجموع ۳۰۰ مورد بازرسی انجام و ۵۰ واحد متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
مدانلو در پایان تأکید کرد: روند خدماترسانی به مسافران در شهرستان جویبار همچنان ادامه دارد و تلاش میشود کمترین مشکل در حوزه زیرساختی و رفاهی ایجاد شود.
