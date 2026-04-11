به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیران مدارس علمیه استان که در سالن جلسات مدرسه علمیه امیرالمؤمنین(ع) رشت برگزار شد، بر ضرورت توجه همزمان به آموزش علمی و تهذیب نفس در فرآیند تربیت طلاب تأکید کرد و با اشاره به مسئولیت خطیر حوزههای علمیه در تربیت نسل جوان طلبه اظهار داشت: مدیران مدارس علمیه نقش بسیار کلیدی در شکلدهی شخصیت علمی و معنوی طلاب دارند و باید طلابی تربیت شوند که بنیان فکری و اعتقادی آنان و تلاشهایشان مورد رضایت حضرت ولی عصر(عج) باشد.
نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر تقویت بنیه علمی طلاب، توجه به ادبیات عرب را یکی از ارکان مهم تحصیل علوم حوزوی دانست و گفت: اهتمام جدی به زبانآموزی و ادبیات عرب میتواند در تعمیق فهم متون دینی و ارتقای سطح علمی طلاب نقش مهمی ایفا کند.
وی تقویت همزمان بُعد علمی و اخلاقی طلاب را لازمه نقشآفرینی مؤثر آنان در جامعه امروز عنوان کرد و افزود: در مسیر تربیت طلاب باید از کلام نورانی اهل بیت(ع) بهره گرفت؛ چرا که به تعبیر امام باقر(ع) یادآوری این معارف موجب نورانیت دلها میشود.
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه عالمان دین در خدمت دین و مردم هستند، حوزههای علمیه را کانون خودسازی دانست و تصریح کرد: هدف از تحصیل در حوزههای علمیه، فراگیری معارف دینی و انتقال صحیح این مفاهیم به جامعه است و طلاب، بهویژه طلاب خواهر، در تحقق این رسالت نقش مهمی دارند.
وی با اشاره به اهمیت سادهزیستی عالمان دینی، انتقال این روحیه به طلاب را ضروری دانست و گفت: طلاب باید آداب اجتماعی را به خوبی بشناسند و رفتار و گفتار آنان با هویت و ساختار طلبگی همخوانی داشته باشد.
امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جدید اجتماعی، بر ضرورت ارتباط نزدیکتر طلاب با مردم تأکید کرد و اظهار داشت: حضور طلاب در میان مردم و گفتوگوی مستقیم با آنان میتواند موجب شناخت متقابل و تقویت ارتباط میان حوزه و جامعه شود.
وی با اشاره به تعطیلی موقت برخی فعالیتهای حوزوی در شرایط کنونی افزود: این فرصت مناسبی است تا طلاب در میان مردم حاضر شوند، در خیابانها و محافل عمومی با آنان گفتوگو کنند و به پرسشها و دغدغههای جامعه پاسخ دهند.
ضرورت حضور فقها در کنار عرصههای نوین علمی
آیتالله فلاحتی با بیان اینکه گفتوگوی صمیمی میان مردم و طلاب میتواند بسیاری از سوءبرداشتها را برطرف کند، تصریح کرد: حتی اگر در این مسیر برخی افراد نسبت به طلاب بیاحترامی کنند، نباید موجب دلخوری شود؛ بلکه باید با سعه صدر و گفتوگوی منطقی، زمینه آگاهی و توجیه آنان فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به تحولات گسترده جهان معاصر خاطرنشان کرد: در گذشته بسیاری از عالمان دینی بیشتر به فعالیتهای سنتی علمی میپرداختند، اما امروز شرایط اجتماعی و علمی به گونهای است که حوزههای علمیه باید برای مسائل مختلف جامعه پاسخ و برنامه داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین بر ضرورت حضور فقها در کنار عرصههای نوین علمی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: در دنیای امروز حضور فقها در کنار مراکز دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، بازارهای اقتصادی و حتی حوزههایی مانند انرژی هستهای اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به دشواری مسیر علمی طلاب در عصر حاضر بیان کرد: یک طلبه برای ورود مقتدرانه به عرصههای اجتماعی باید سالها در علوم دینی مانند فقه، اصول و کلام تلاش کند و با پشتکار علمی مسیر رشد را طی کند.
آیتالله فلاحتی با استناد به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع) که «جوهر انسان در سختیها آشکار میشود»، اظهار کرد: عالمان دینی برای کسب علوم الهی سختیهای بسیاری متحمل شدهاند و اگر علم با عشق و انگیزه الهی دنبال شود، بسیار لذتبخش خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت آشنایی طلاب با دانشهای روز تأکید کرد و گفت: طلاب باید در کنار علوم حوزوی با عرصههایی همچون محیط زیست، جنگل، دریا، کوه، زیباشناسی و شناخت انسان آشنایی داشته باشند و مهارتهایی مانند سریعخوانی و سریعنویسی را نیز فرا بگیرند.
تأکید بر اهمیت ارتقای سطح علمی و اخلاقی طلاب
«حجتالاسلام محمد امین نقدی» مدیر حوزه علمیه استان گیلان، با ارائه گزارشی از وضعیت مدارس علمیه استان، به برنامهها و اقدامات انجامشده در حوزه آموزش و تربیت طلاب اشاره کرد.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح علمی و اخلاقی طلاب، نقش مدیران و اساتید مدارس علمیه را در هدایت علمی و تربیتی طلاب بسیار اثرگذار دانست و اظهار داشت: تلاش مجموعه مدیریت و کادر آموزشی حوزههای علمیه استان بر این است که در کنار آموزش عمیق علوم حوزوی، به تقویت ابعاد تربیتی و مهارتی طلاب نیز توجه ویژهای شود.
مدیر حوزه علمیه گیلان همچنین بر ضرورت تعامل بیشتر حوزههای علمیه با جامعه تأکید کرد و گفت: حوزههای علمیه زمانی میتوانند در ایفای رسالت خود موفق باشند که طلاب در کنار تحصیل، ارتباط مؤثر و مستمری با مردم و مسائل جامعه داشته باشند.
نظر شما