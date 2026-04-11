به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در نشست هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بر لزوم انتخاب افراد بیطرف برای برگزاری و نظارت بر شعب اخذ رأی تأکید کرد.
فرماندار شهرستان عسلویه، اظهار کرد: انتخاب افراد شایسته و بیطرف، تضمینکننده سلامت و شفافیت فرآیند انتخابات است و از همه مسئولان ذیربط خواست تا معیارهای دقیق برای گزینش این افراد اعمال کنند.
پاسالار همچنین به آمادگیهای لازم برای برگزاری انتخابات اشاره کرد و بر ضرورت رعایت قوانین و دستورالعمل ها برای برای انتخاباتی سالم تأکید نمود.
