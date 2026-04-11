۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

فرماندار عسلویه: افراد بی‌طرف در شعب اخذ رأی انتخاب شوند

بوشهر- فرماندار عسلویه بر لزوم انتخاب افراد بی‌طرف برای برگزاری و نظارت بر شعب اخذ رأی در انتخابات شوراهای اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر شنبه در نشست هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بر لزوم انتخاب افراد بی‌طرف برای برگزاری و نظارت بر شعب اخذ رأی تأکید کرد.

فرماندار شهرستان عسلویه، اظهار کرد: انتخاب افراد شایسته و بی‌طرف، تضمین‌کننده سلامت و شفافیت فرآیند انتخابات است و از همه مسئولان ذی‌ربط خواست تا معیارهای دقیق برای گزینش این افراد اعمال کنند.

پاسالار همچنین به آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات اشاره کرد و بر ضرورت رعایت قوانین و دستورالعمل ها برای برای انتخاباتی سالم تأکید نمود.

