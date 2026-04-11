ثابتی:حملات صهیونیست ها به لبنان قطع نشده و یکی از شروط در حال نقض است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در مجلس در ایکس نوشت: درحالی‌که تیم مذاکره کننده ایران و امریکا به پاکستان رسیده‌اند، حملات اسرائیل به لبنان متوقف نشده و رسما یکی از مهمترین خطوط قرمز ایران نقض شده، کمااینکه قالیباف هم روز اول بر توقف جنگ در لبنان تاکید کرد.

وی افزود: اگر همان پریروز که اسرائیل حمله به لبنان را شدت بخشید، ایران هم به جای بیانیه دادن پاسخ اسرائیل را می‌داد امروز در لبنان هم آتش بس شکل گرفته بود اما اشتیاق برای مذاکره و چشم پوشی از پاسخ متقابل به دشمن تا این لحظه، باعث ادامه دار شدن حملات به لبنان شده است.

قالیباف بیان کرد: کاش تیم مذاکره کننده ایران همین امروز پاکستان را ترک می‌کرد تا دشمن بفهمد خط قرمزهای ایران واقعی است و نه تزئینی.