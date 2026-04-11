به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، فرماندهان نظامی و انتظامی و پیشکسوتان دفاع مقدس در اراک برگزار شد.
در این آیین از تلاشها و خدمات ارزنده سرهنگ پاسدار «غلامرضا کریمی» در دوران مسئولیت وی تقدیر و سرهنگ پاسدار «محمد گودرزی مقدم» به عنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی منصوب شد.
سرهنگ گودرزی مقدم سوابقی همچون معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت روح الله و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آشتیان را در کارنامه خود دارد.
نظر شما