۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی منصوب شد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی منصوب شد

اراک- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، فرماندهان نظامی و انتظامی و پیشکسوتان دفاع مقدس در اراک برگزار شد.

در این آیین از تلاش‌ها و خدمات ارزنده سرهنگ پاسدار «غلامرضا کریمی» در دوران مسئولیت وی تقدیر و سرهنگ پاسدار «محمد گودرزی مقدم» به عنوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی منصوب شد.

سرهنگ گودرزی مقدم سوابقی همچون معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت روح الله و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آشتیان را در کارنامه خود دارد.

