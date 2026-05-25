حسینی: ایمان و حضور مردم دو سلاح راهبردی نظام در برابر دشمنان است

گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی عصر دوشنبه در آیین تجلیل و رونمایی از بلوار سردار جانباز «حاج عباس برقی» که در سالن سلمان ساوجی برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع ایثارگران اظهار کرد: پیشکسوتان دوران دفاع مقدس نماد عینی ایستادگی یک نسل هستند، دلاورمردانی همچون سردار عباس برقی، سردار محمد میرجانی و دیگر رزمندگان دوران دفاع مقدس، ستون‌های استوار این نظام هستند که با جانفشانی خود، نام ایران را در تاریخ ماندگار کردند.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از تجارب پیشکسوتان جهاد و شهادت افزود: تجربیات ارزشمند این دلاورمردان همچنان چراغ راه رزمندگان و مدافعان امروز ماست. ما در دوران دفاع مقدس در برابر یکی از مجهزترین ارتش‌های دنیا که از حمایت همه‌جانبه قدرت‌های جهانی برخوردار بود، با تکیه بر قدرت ایمان به پیروزی رسیدیم و امروز جایگاه بین‌المللی نظام مقدس جمهوری اسلامی، مرهون همان ایستادگی‌هاست.

فرماندار ساوه با تبیین تفاوت‌های میان سطح اقتدار ایران در سال‌های آغازین انقلاب با دوران کنونی تصریح کرد: اکنون جمهوری اسلامی در اوج توانمندی نظامی و قدرت بازدارندگی قرار دارد؛ اما آنچه دنیا را به حیرت واداشته، صرفاً ابزار نظامی نیست، بلکه ترکیب راهبردی سه عنصر ایمان و توکل است

حسینی تصریح کرد: توکل به خداوند، برترین سلاح ایدئولوژیک ملت ایران است که دشمن هرگز نتوانسته و نخواهد توانست آن را در محاسبات مادی خود لحاظ کند، همین مقاومت چند ده ساله، جایگاه نظام ما را در هندسه قدرت جهانی چندین پله ارتقا داده است.

وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مقام والای جانبازان افزود: همان‌طور که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند، شهادت اوج کمال انسانی است، اما مرتبه‌ای نیز وجود دارد که انسان «شهیدوار» زندگی کند؛ جانبازان سرافراز ما که سال‌ها رنج جراحت را با صبوری تحمل کرده‌اند، مصداق بارز این کلام هستند.

فرماندار ساوه ادامه داد : حضور در محفل سردار برقی که با وجود تحمل سختی‌های جسمی، همچنان با صلابت در مسیر آرمان‌ها ایستاده‌اند، برای همگان درس‌آموز و مایه افتخار است.