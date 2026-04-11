به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز شنبه در جریان بازدید از اداره‌کل امور عشایر استان ایلام در جریان از نشست شورای عشایر، اظهار کرد: مردم استان ایلام نیز همپای دیگر مناطق کشور در سخت‌ترین شرایط کنار نظام و کشور ایستادند و این پایمردی امروز نیز تداوم دارد.

وی نقش جامعه عشایری را در اقتصاد و امنیت غذایی استان بسیار مهم توصیف کرد و گفت: بیش از ۱۰ درصد جمعیت استان را عشایر تشکیل می‌دهند و بخش قابل توجهی از مایحتاج اساسی از جمله گوشت توسط این جامعه تولید می‌شود.

استاندار ایلام یادآور شد که مدیریت یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک عشایر سهم بزرگی در تامین نیازهای پروتئینی استان دارد.

وی با قدردانی از کوشش مجموعه اداره‌کل امور عشایر و خدمات‌رسانی آنها در شرایطی همچون بارش‌ها، سیلاب‌ها و محدودیت‌های ناشی از بحران‌ها افزود: ارائه خدمت در دورترین نقاط عشایری هیچ‌گاه متوقف نشده است.

استاندار با بیان اینکه دولت بر پایه سیاست‌های رئیس‌جمهور و وزارت کشور، پشتیبانی از جامعه عشایری را ادامه می‌دهد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های عشایری و حمایت از طرح‌های اقتصادی و خدماتی این جامعه تاکید کرد.

فرشاد یاسمی مدیرکل امور عشایر استان ایلام نیز با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه آبرسانی همکاری موثری در با اداره کل امور عشایر داشته‌اند، اظهار داشت: برای تامین آب اضطراری، چهار دستگاه تانکر به مناطق عشایری از جمله مهران اعزام شده است و همچنین در بخش ساماندهی و بهسازی مسیرها و سامان‌های عرفی عشایر کارهای ضروری انجام گرفت.