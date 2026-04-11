به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی بعدازظهر شنبه در جلسه وبیناری با فرمانداران استان اصفهان با اشاره به شرایط کشور و تحولات اخیر اظهار کرد: اگرچه در حال حاضر آتشبس برقرار است و مذاکرات در جریان است، اما همچنان باید آمادگیهای لازم در حوزههای مختلف حفظ شود، چرا که تجربه نشان داده دشمن بدعهد است و احتمال تغییر شرایط وجود دارد.
وی با تأکید بر اهمیت انتخابات به عنوان یکی از اولویتهای مهم سیاسی کشور افزود: هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر میشویم، اهمیت آن بیشتر میشود و لازم است فرمانداران و عوامل اجرایی در شهرستانها این موضوع را در برنامهریزیها و اقدامات خود بهطور جدی مدنظر قرار دهند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به نشست رئیس ستاد انتخابات کشور با معاونان سیاسی استانداریها گفت: یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این جلسه، رفع هرگونه تردید درباره زمان برگزاری انتخابات بود و تأکید شد که تاکنون هیچ تصمیمی برای تعویق یا تغییر زمان انتخابات اتخاذ نشده است.
وی ادامه داد: برگزاری انتخابات در شرایط کنونی میتواند به تقویت انسجام ملی و افزایش امنیت کشور کمک کند و در واقع تکمیلکننده رشادتها و دستاوردهایی باشد که در دفاع از کشور به دست آمده است.
درویشی با اشاره به تجربه گذشته کشور در برگزاری انتخابات در شرایط سخت افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز انتخابات تعطیل نشد و با شیوههای مختلف برگزار شد؛ بنابراین باید بر این اصل تأکید داشته باشیم که انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد مگر اینکه در سطح ملی تصمیم دیگری اتخاذ شود.
وی در ادامه به نحوه برگزاری انتخابات پیشرو در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: طبق تصمیم اعلامشده، انتخابات در بیشتر شهرستانهای استان بهصورت نیمهالکترونیک برگزار خواهد شد، در حالی که در شهر اصفهان رأیگیری بهصورت کامل الکترونیکی انجام میشود.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان افزود: در شیوه نیمهالکترونیک، احراز هویت رأیدهندگان بهصورت الکترونیکی انجام میشود اما اخذ رأی با تعرفههای کاغذی خواهد بود، بنابراین لازم است عوامل اجرایی برای این شیوه آمادگی لازم را داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش عوامل اجرایی شعب اخذ رأی تصریح کرد: با توجه به تغییر در شیوه برگزاری انتخابات، آموزش نیروها باید متناسب با روند نیمهالکترونیک برنامهریزی و در فرصت باقیمانده بهطور جدی دنبال شود.
درویشی همچنین بر تکمیل هرچه سریعتر عوامل اجرایی شعب تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید در اسرع وقت نسبت به تأمین و تکمیل نیروهای مورد نیاز اقدام کنند و در صورت احتمال کاهش نیروها در روزهای پایانی، از هماکنون نیروهای جایگزین پیشبینی شود.
وی با اشاره به لزوم همکاری دستگاههای اجرایی در برگزاری انتخابات افزود: در صورت نیاز باید از ظرفیت کارکنان دولت استفاده شود و دستگاههای اجرایی نیز موظف هستند نیروهای لازم را در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات گفت: تحولات اخیر کشور ممکن است بر فضای روانی جامعه تأثیر گذاشته باشد، بنابراین لازم است ارتباط با نخبگان، معتمدان محلی، احزاب و گروههای اجتماعی تقویت شود تا زمینه مشارکت بیشتر مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: فرمانداران باید با استفاده از ظرفیت شهرداریها، دهیاریها و سایر دستگاهها به تدریج فضای شهرها را انتخاباتی کرده و از تبلیغات محیطی برای دعوت مردم به مشارکت استفاده کنند.
درویشی همچنین از برنامهریزی برای حضور شهرستانها در برنامههای صداوسیمای مرکز اصفهان خبر داد و گفت: قرار است هر شب زمانی حدود ۱۰ دقیقه در اختیار شهرستانها قرار گیرد تا فرمانداران بتوانند گزارشی از اقدامات و آمادگیهای انتخاباتی ارائه دهند.
وی در ادامه بر اهمیت زیرساختهای ارتباطی در برگزاری انتخابات تأکید کرد و افزود: فرمانداران باید وضعیت ارتباطات مخابراتی و اینترنتی شعب اخذ رأی را بررسی کنند تا در روز رأیگیری مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به لزوم بررسی وضعیت دکلهای مخابراتی و منابع ذخیره انرژی آنها گفت: این موضوع در سطح استان در حال پیگیری است و در شهرستانها نیز باید بررسیهای لازم برای اطمینان از پایداری ارتباطات انجام شود.
وی در پایان با تأکید بر رعایت اصول اساسی در برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: مشارکت، سلامت، امنیت، رقابت و بیطرفی از اصول مهم برگزاری انتخابات است و باید بهگونهای عمل کنیم که اعتماد عمومی نسبت به سلامت انتخابات تقویت شود.
