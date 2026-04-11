به گزارش خبرگزاری مهر، کریم امیرزاده با اشاره به اینکه خراسان رضوی از دیرباز این استان جایگاه دوم تولید کرم ابریشم در کشور را داشته است، اظهار کرد: به دلایلی از جمله شرایط آب و هوایی نامساعد، گرمای بیش از حد، عدم بارندگی و ... در سال گذشته این جایگاه به رتبه چهارم کشور تنزل یافت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی در فرآوری سنتی پیله به نخ ابریشم در کشور جایگاه اول را دارد و شهر بایگ به عنوان شهر ملی ابریشم ایران و روستای بسک به عنوان روستای ملی ابریشم شناخته می‌شود؛ بیان کرد: امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده و با پایداری شرایط کنونی آب و هوایی دوباره جایگاه دوم خود را در سطح کشور تثبیت نماید.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴ تعداد 3275 نفر در این رشته فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: بیش‌ترین تعداد فعالان در این صنعت در استان مربوط به شهرستان تربت‌حیدریه با ۱۲۸۹ جعبه و تولید ۴۵ هزار و ۲۶۰ کیلوگرم پیله‌تر است. همچنین کوهسرخ با ۱۲۸۶ جعبه و تولید ۴۸ هزار و ۳۶۰ کیلوگرم پیله‌تر و درگز با ۱۲۱۴ جعبه و تولید ۴۵ هزار و ۵۸۵ کیلوگرم پیله‌تر در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

امیرزاده با اشاره به سهم قابل توجه خراسان در توزیع تخم نوغان، در خصوص حمایت‌های انجام شده از فعالان این حوزه، خاطرنشان کرد: سال گذشته در این راستا ضمن توزیع تعداد ۸۱ هزار اصله نهال توت یارانه‌دار جهت ساماندهی و بهسازی توتستان‌های استان، نسبت به توزیع جعبه نوغان یارانه‌دار تا حدود ۹۰ درصد یارانه، واگذاری تسهیلات کم‌بهره از منابع مختلف ازجمله: مشاغل خانگی، کمیته امداد امام خمینی، تسهیلات منابع جز ۱ -۷ بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ با همکاری مدیر کل محترم امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی اقدام شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص برنامه‌های حمایتی امسال، اظهار کرد: در این راستا در حال برنامه ریزی و رایزنی با نهادهای حمایتی هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان برای توسعه توتستان‌ها، اظهار کرد: توزیع نهال یارانه‌دار، توزیع نهاده‌های باقی از جمله کود در زمره برنامه‌های در دست اقدام است.

امیرزاده درباره تعداد کارگاه‌های ابریشم‌کشی در استان گفت: حدود ۴۰۰ واحد کارگاه ابریشم‌کشی موجود است که حدود ۲۵۰ کارگاه مشغول فعالیت هستند.