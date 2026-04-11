تشریح سازوکار نظارت چندلایه بر شعب اخذ رأی در استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سلیمانی بعدازظهر شنبه در جلسه وبیناری با فرمانداران استان با اشاره به برگزاری نشست آموزشی رؤسای کمیته‌های بازرسی شهرستان‌ها در هفته گذشته اظهار کرد: در این نشست نکات لازم درباره نحوه سازماندهی بازرسان و ثبت اطلاعات آنها در سامانه جامع انتخابات به مسئولان مربوطه ارائه شد.

وی با بیان اینکه ثبت عوامل اجرایی شعب توسط کمیته‌های اجرایی شهرستان‌ها در سامانه انجام می‌شود، افزود: مسئولان کمیته‌های بازرسی نیز باید اسامی بازرسان شعب اخذ رأی را در بخش مربوطه در سامانه درج کنند تا فرآیند صدور احکام و نظارت به شکل دقیق انجام شود.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری اصفهان با اشاره به سیاست کمیته بازرسی استان در این زمینه ادامه داد: با توجه به حساسیت و محلی بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، رویکرد اصلی بر این است که برای هر شعبه اخذ رأی یک بازرس در نظر گرفته شود تا نظارت کامل بر روند برگزاری انتخابات برقرار باشد.

سلیمانی افزود: البته با توجه به مجوز وزارت کشور، این امکان در سامانه فراهم شده است که در صورت صلاحدید فرمانداران و رؤسای کمیته‌های بازرسی شهرستان‌ها، برای چند شعبه یک بازرس در نظر گرفته شود، اما تأکید ما این است که تمامی شعب باید تحت پوشش بازرسی قرار داشته باشند.

وی توضیح داد: در صورت استفاده از بازرسان سیار، پیشنهاد شده است حداکثر برای هر پنج شعبه یک بازرس سیار در نظر گرفته شود. همچنین برای هر ۱۵ شعبه نیز امکان ثبت یک سربازرس در سامانه پیش‌بینی شده تا نظارت بر عملکرد بازرسان شعب تقویت شود.

به گفته وی، پس از ثبت اطلاعات در سامانه و تأیید آن، احکام بازرسان و سربازرسان توسط کمیته بازرسی استان صادر و امکان دریافت و چاپ آن برای شهرستان‌ها فراهم خواهد شد.

سلیمانی همچنین از پیش‌بینی بازرسان ویژه در سطح شهرستان‌ها خبر داد و گفت: برای هر شهرستان حداقل یک بازرس ویژه در نظر گرفته شده و در شهرستان‌های بزرگ‌تر نیز با تصویب کمیته بازرسی استان تعداد بیشتری از این بازرسان تعیین خواهند شد که احکام آنها توسط رئیس کمیته بازرسی استان صادر می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط قانونی در فرایند انتخابات بیان کرد: در صورت وجود هرگونه ابهام حقوقی در مراحل مختلف انتخابات، فرمانداران و اعضای هیئت‌های اجرایی باید موضوع را با کمیته حقوقی که مسئولیت آن بر عهده دفتر بازرسی است در میان بگذارند تا روند قانونی به شکل صحیح دنبال شود.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری اصفهان همچنین به موضوع آموزش عوامل اجرایی و بازرسی اشاره کرد و افزود: برای این منظور محتوای آموزشی و پاورپوینت‌های لازم تهیه شده و در زمان‌بندی مشخص با هماهنگی کمیته آموزش در اختیار شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به دستورالعمل‌های مربوط به تبلیغات انتخاباتی خاطرنشان کرد: این دستورالعمل‌ها در اختیار بازرسان قرار گرفته و لازم است تخلفات و جرایم احتمالی در حوزه انتخابات با دقت رصد شود تا از بروز نگرانی برای نامزدها و مردم جلوگیری شود.

سلیمانی سلامت انتخابات را یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و گفت: با اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و نظارت مستمر بازرسان، تلاش می‌شود روند برگزاری انتخابات در فضایی سالم و قانونمند انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به زمان‌بندی روز اخذ رأی اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون، فرایند رأی‌گیری از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود و حداقل به مدت ۱۰ ساعت ادامه دارد، بنابراین پایان رأی‌گیری نباید پیش از ساعت ۱۸ باشد.

سلیمانی در پایان با اشاره به برخی ملاحظات فنی و اجرایی تصریح کرد: لازم است مدیریت هزینه‌های انتخابات و تعداد اعضای شعب با دقت انجام شود تا با وجود محدودیت‌ها، روند برگزاری انتخابات بدون مشکل و با نظم مناسب پیش برود.