آغاز عملیات عمرانی فرودگاه تبریز و واحدهای آسیب دیده مسکونی از جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر پنجشنبه با حضور در برنامه «ایرانیم» شبکه استانی سهند ضمن تاکید بر آغاز به کار بازسازی تمامی زیرساخت ها و واحدهای مسکونی آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم گفت: طبق دستور استاندار تمامی کارهای بازسازی، احداث و تعمیر زیرساخت های راهداری، واحدهای مسکونی و تجاری به عهده معاونت عمرانی استانداری گذاشته شده که با برنامه ریزی های مداوم در حال انجام است.

ظفر محمدی از آغاز کارهای احداث مسیر جدید برای پل تبریز هشترود خبر داد و افزود: از کنار همین اتوبان مسیر جدیدی برای رفت و برگشت در نظر گرفته شده تا پل با مهندسی دوباره ظرف ۶ ماه ساخته شود و در کنار آن پل میانه به تبریز هم بعد از لوله گذاری شرکت آب منطقه ای ظرف سه روز آینده برای عبور رانندگان آماده می باشد.

معاون عمرانی استانداری تعداد واحدهایی مسکونی و تجاری آسیب دیده در استان را ۷۰۴۰ مورد عنوان کرد که از این تعداد ۵۴۷۶ مورد مسکونی و ۱۵۶۴ مورد تجاری می باشد که ۶۳ واحد کلا تخریب شده و باید از نو احداث شود.

وی واحدهای آسیب دیده تبریز را هم ۲۷۱۲ مورد بیان کرد و گفت : در شهر تبریز ۲۳۳۸ واحد مسکونی و ۳۷۴ واحد تجاری آسیب دیده اند که ۱۶ مورد تخریب کامل بوده است.

محمدی برآوردهای خسارت و هزینه را به عهده بنیاد مسکن در تبریز و شهرستان ها دانست که تا به امروز ۷۰۳ میلیارد تومان برآورد هزینه شده و به مرور همه پرونده ها تشکیل و کارهای ساخت و بازسازی و تعمیر آغاز خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار همچنین به عملیات عمرانی و ساختمانی فرودگاه تبریز هم اشاره کرد و افزود: طی جلسه ای پیمانکاران با بررسی و بازدید های میدانی کار فرودگاه را از شنبه آغاز و همه واحدهای آسیب دیده شرکت پتروشیمی تبریز هم با همت و تخصص کارکنان این شرکت با جان و دل در حال بررسی و بازسازی مجدد برای تولید می باشند.