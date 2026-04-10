به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه بندر دیر با تسلیت چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب اظهار داشت: امام شهید ما از معدود فقهایی بود که به‌تمام معنا فهیم، دین‌شناس و مؤمن به خدا بود و در راه خدا هجرت کرد. سال‌ها در تبعید بود، مجاهد فی‌سبیل‌الله بود، در مبارزه با رژیم طاغوت و در جبهه جنگ و مبارزه با منافقین جانباز شد.

امام جمعه دیّر افزود: ایشان مجاهدی خستگی‌ناپذیر و چون کوه استوار و محکم و عالمی ربانی بود و همانند جدّش امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، اهل ذکر، شب‌زنده‌داری، تهجّد، تضرع و توسل به ذوات مقدس معصومین بود.

امام جمعه دیّر با بیان اینکه رهبر شهید ما از عمق جان مؤمن به وعده‌های الهی بود، خاطرنشان کرد: امام شهید ما مرزبان مرزهای عقیدتی و فرهنگی شیعه بود و در برابر اقدامات ضد دین و توهین به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، ایستادگی و مبارزه می‌کرد.

حسینی بیان کرد: این احساسات پاکی که طی بیش از چهل شبانه روز نسبت به قائد عظیم‌الشأن نشان داده شد، کار خدا است.

وی با اشاره به ایران‌دوستی رهبر شهید افزود: این عزت، استقلال، توان دفاعی و فناوری هسته‌ای و قدرت دفاعی که داریم، به برکت اهتمام رهبر شهید بود. با وجود فشارهای داخلی و خارجی که می‌گفتند این موشک‌ها را برای چه می‌خواهید؟ امروز آینده‌نگری آن بزرگوار آشکار شده است.

خطیب نمازجمعه دیر گفت: رهبر شهید عمری برای نظام اسلامی و قوام و دوام آن تلاش کرد؛ از یک سو مدافع نظام اسلامی و از سوی دیگر مدافع احکام شریعت بود و با وجود توصیه به برخورد مدبّرانه با افراد، با صلابت از احکام اسلام دفاع می‌کرد و در برابر حجاب اختیاری ایستاد.

حسینی با بیان اینکه دیدگاه رهبری این بود که جمهوری اسلامی یعنی مردم، گفت: ایشان بر مردم‌سالاری دینی تأکید می‌کرد و هم اسلامیت و هم جمهوریت و رأی و خواست مردم را پاسداری می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: امام شهید ما مکتب امام راحل را به گفتمان تبدیل کرد، آن را در میان مردم جاری و ساری نمود و سپس این گفتمان را عملیاتی کرد.

تقدیر از حضور مردم در صحنه دفاع در خیابان‌ها

امام جمعه دیّر با تقدیر از حضور مردم شهرستان دیّر در صحنه دفاع از نظام در خیابان‌ها گفت: دشمن با حماقت خود و با ترور و شهادت امام ما، گور خویش را کند. این حماقت باعث شد ملت ما بیدارتر و آگاه‌تر شود، ذهنیت‌های منفی زدوده شود و مردم در صحنه حاضر شده و نقش‌آفرینی کنند.

حسینی با تسلیت و تبریک شهادت کمال خرازی وزیر اسبق خارجه کشور و مشاور امام شهید عنوان کرد: ایشان دیپلماتی باتجربه، متعهد به ارزش‌های اسلامی و وفادار به امام و خادم نظام اسلامی بود.

حسینی با گرامیداشت یاد شهید آوینی گفت: جای این هنرمند بزرگ خالی است که روایتگر فتوحات ملت ما در جنگ سوم و جنگ رمضان باشد.

وی با تبریک هفته هنر اسلامی و تشکر از هنرمندان انقلابی گفت: عده‌ای از هنرمندان، هنرپیشگان و چهره‌های ورزشی در این موقعیت که دشمن هَجمه آورد، یا سکوت مرگبار کردند یا موضع دوپهلو گرفتند و برخی نیز جمهوری اسلامی را محکوم کردند. اینهایی که به برکت سیمای جمهوری اسلامی شهرت پیدا کرده بودند، امیدواریم وزارت ارشاد خانه‌تکانی کند و دوباره از این عناصر وابسته به دشمن استفاده و تجلیل نکند.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در چهلمین روز شهادت قائد امت گفت: تا امروز ملت ایران پیروز قطعی میدان بوده است.

حسینی گفت: همان‌گونه که در کربلا امام حسین علیه‌السلام با نثار خون خود و عزیزانش جلوی توطئه نابودی اسلام را گرفت و چون دشمن به هدفش نرسید، امام پیروز شد، امروز نیز میلیون‌ها نفر در اربعین به زیارتش می‌روند و برایش عزاداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایران در جنگ اخیر نگذاشت دشمن به اهدافش برسد، تصریح کرد: نابودی جمهوری اسلامی، تجزیه ایران، دستیابی به منابع نفت و گاز، مسلط کردن وابستگان خود بر کشور، نابودی صنعت هسته‌ای و توان دفاعی و موشکی، و باز کردن تنگه هرمز از اهداف دشمن بود؛ اما هیچ‌یک محقق نشد.

امام جمعه دیّر بیان کرد: ترامپ با وقاحت قبل از شروع جنگ از تسلیم شدن ملت ایران و رهبری نظام سخن گفت، اما امام شهید گفت ما تسلیم نخواهیم شد.

وی یادآور شد: امروز کسانی که تا دیروز آمریکا را ابرقدرت می‌دانستند، دیگر به حرف ترامپ توجهی ندارند. این فرد رسوا و مفتضح شده است و ناچار شد درخواست آتش بس بدهد.

حسینی عنوان کرد: ایران طرح ۱۰ ماده‌ای ارائه داد که شامل جلوگیری از تکرار تجاوز، رفع همه تحریم‌ها، حفظ صنعت هسته‌ای و توان موشکی و... بود. برای نخستین بار است که آمریکا در تاریخ طرح یک کشور را پذیرفت تا مبنای مذاکره باشد.

حرف‌های ترامپ از سر استیصال و درماندگی است

وی با تاکید بر اینکه ترامپ ناچار شده است طرح ۱۰ ماده ای ایران را بپذیرد عنوان کرد: حرف‌های امروز او از سر استیصال و درماندگی است. خودش توییت عراقچی درباره ۱۰ بند را بازنشر داد. این دبه‌درآوردن‌ها به جایی نخواهد رسید. اگر مذاکره هم به نتیجه نرسد، تا اینجا دست برتر با ماست و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت شده است.

امام جمعه دیر یادآور شد: ایران هوشمندانه بر روی نقطه‌ای دست گذاشته که گلوگاه اقتصاد غرب است و علاوه بر نفت مواد مهم دیگری همچون کود، گاز هلیوم، LNG و چیزهای دیگری که کشورهای غربی به آن نیاز دارند از تنگه هرمز عبور می کند.

وی تاکید کرد: در صورتی که دشمن بخواهد مذاکرات را برهم بزند و حمله کند، شیشه عمر آمریکا و برخی کشورهای منطقه در دست ایران است. تنگه باب‌المندب هم در اختیار یمن است که اگر بسته شود، نفس دشمنان به شماره می‌افتد.

حسینی خاطرنشان کرد: امروز ایران به نماد ایستادگی در برابر قدرت‌های جهانی تبدیل شده و چه بخواهند چه نخواهند، ایران در جهان الگو شده است.

وی افزود: نبرد رزمندگان، حضور مردم در خیابان، خدمتگزاری دولتمردان به مردم، و در رأس، تدابیر حکیمانه رهبر انقلاب، امام سید مجتبی خامنه‌ای باعث شد که دشمن در این جنگ شکست بخورد.

خطیب نمازجمعه دیر با بیان اینکه مسئولان ما با بی‌اعتمادی در مذاکرات شرکت می‌کنند، ابراز کرد: حضور مردم در صحنه پشتوانه هیئت مذاکره و دیپلماسی و رزمندگان در میدان است.

وی یادآور شد: توصیه رهبر انقلاب این است که مردم مراعات یکدیگر را داشته باشند تا کمبودهای جنگ فشار کمتری به اقشار جامعه وارد کند. البته در جبهه دشمن کمبودها بسیار بیشتر است.

امام جمعه دیر اظهار کرد: شنونده رسانه‌های بیگانه نباشیم و اگر شنیدیم با سوءظن و بدگمانی باشد؛ چون دشمن خیرخواه ما نیست.

وی تاکید کرد: عزم قاطع برای انتقام خون امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم را با استواری حفظ کنیم و در قلب و روح خود زنده نگه داریم.