به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان آماری از شهدا و مجروحان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

وزارت بهداشت لبنان از ۲۰۲۰ شهید و ۶۴۳۶ زخمی از آغاز حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.

رژیم صهیونیستی که در روزهای اخیر حملات خود را در لبنان به طور قابل توجهی شدت بخشیده است، تاکنون هزاران نفر از مردم بی‌گناه این کشور را به خاک و خون کشیده و شمار قربانیان غیرنظامی را روز به روز افزایش می‌دهد.

این رژیم با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت کاملاً هدفمند، منازل مسکونی و ساکنان غیرنظامی آن‌ها را مستقیماً مورد حمله قرار می‌دهد. هدف آشکار این تاکتیک وحشیانه وارد کردن بیشترین تلفات انسانی ممکن به مردم لبنان است.

این در حالی است که مقاومت لبنان در واکنش به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به حملات خود به اشغالگران ادامه می دهد.

مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن اردوگاه ۱۰۰ در شمال شهرک «ایلیت هشاحر» با شلیک چند موشک خبر داد

مقاومت اسلامی همچنین شهرک نهاریا را موشکباران کرد.