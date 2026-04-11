به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشکولی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴.۱۲.۱۴۰۴ و تفویض اختیارات بند (۳) به استانداران و با عنایت به موافقت استاندار لرستان باهدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و در راستای حفظ امنیت و آرامش کارمندان، ارائه خدمات اداری به هم استانی‌های گرامی توسط دستگاه‌های اجرایی استان، شهرداری‌ها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی حضوری و با ظرفیت ۱۰۰ درصد کارکنان شریف خواهد بود.

وی ادامه داد: آغاز ساعت کار ادارات از روز شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح الی ۱۴ تعیین شده است.

معاون استانداری لرستان، افزود: دورکاری پنجشنبه‌ها تا اطلاع ثانوی کماکان برقرار است.

کشکولی، گفت: نحوه فعالیت آموزشی همه مدارس و مراکز آموزش عالی، طبق ابلاغیه وزارتخانه‌های متبوع تا اطلاع ثانوی به‌صورت غیرحضوری و در بستر مجازی است.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های خدمات‌رسان و واحدهای عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری، افزود: این دستگاه‌ها شامل دورکاری پنجشنبه‌ها نیستند.

معاون استانداری لرستان، ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم با درخواست بانوان دارای فرزند شش سال و پایین‌تر، بانوان باردار و دارای فرزند معلول، افراد توان‌خواه و کارمندان مبتلا به بیماری‌های خاص را به عمل‌آورند.

کشکولی، تصریح کرد: مسئولیت اجرای این ابلاغیه و نظارت بر ایجاد خلل در خدمات‌رسانی به ارباب‌رجوع، برعهده بالاترین مقام دستگاه است.