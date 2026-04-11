به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی شامگاه شنبه در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه فولاد و پتروشیمی اظهار کرد: در نشستی که با حضور مدیران استانی، مشاوران استاندار و جمعی از متخصصان صنعت فولاد برگزار شد، شرایط بازار فولاد در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه افزود: کمبود میلگرد در بازار از جمله مسائل مهمی بود که درباره آن بحث شد. با توجه به ظرفیت قابل توجه تولید میلگرد در کشور، مقرر شد معاونت اقتصادی استانداری از طریق بورس کالا موضوع عرضه و تأمین نیاز استان را پیگیری کند و در صورت تعطیلی بورس نیز این موضوع از مسیرهای غیر بورسی دنبال شود تا کمبود موجود در بازار برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ادامه داد: همچنین قرار شد برای جبران خلأ ایجاد شده در بازار به دلیل توقف فعالیت مجتمع فولاد مبارکه، امکان واردات ورق‌های فولادی از کشورهای شمالی ایران از طریق این مجتمع مورد پیگیری قرار گیرد.

خسروی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت بر توزیع ورق‌های فولادی اشاره کرد و گفت: در این نشست مقرر شد مجتمع فولاد مبارکه فهرست مشتریان خود را در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان قرار دهد تا دستگاه‌های نظارتی بتوانند میزان ورق موجود در انبارهای استان را بررسی کنند و اطمینان حاصل شود که این محصولات خارج از شبکه توزیع نشده و در مسیر تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی همچنین از پیگیری جدی برای توسعه تولید محصولات فولادی با فناوری پیشرفته در استان خبر داد و افزود: مطالعاتی که برای تولید ورق‌های پیشرفته از جمله ورق‌های الکتریکی، ورق‌های رنگی و ورق‌های زنگ‌نزن در استان آغاز شده است، باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و وارد مرحله اجرایی شود؛ چرا که این نوع محصولات نسبت به ورق‌های معمولی از سطح فناوری بالاتر و ارزش افزوده بیشتری برخوردار هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت رانندگان فعال در حوزه حمل محصولات فولادی نیز تصریح کرد: برای جلوگیری از بروز مشکل برای رانندگانی که پیش از این با فولاد مبارکه همکاری داشته‌اند، مقرر شد میزان عرضه بار در سامانه‌های مرتبط افزایش یابد تا این رانندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و با مشکلات معیشتی مواجه نشوند.

خسروی در ادامه به وضعیت برخی واحدهای تولیدی فولاد اشاره کرد و گفت: فولاد صبا با تمام ظرفیت وارد مدار تولید شده و از امروز فعالیت خود را از سر گرفته است. همچنین فولاد هرمزگان نیز تولید اسلب را آغاز کرده تا این محصول در فرآیند فولادسازی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان درباره مباحث مطرح‌شده در حوزه پتروشیمی اظهار کرد: در این نشست درباره وضعیت بازار پتروشیمی و میزان وابستگی بازار استان به این حوزه نیز گفت‌وگو شد.