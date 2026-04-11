به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز (شنبه) در جلسه حضوری شورای معاونان با اشاره به شرایط خاص کشور در دوران جنگ رمضان، ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، فرماندهان، دانشمندان و جمعی از مردم، از دست رفتن این سرمایه‌های بزرگ را خسارتی سنگین توصیف و بر ضرورت توجه و پاسداشت این فقدان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت شرایط پیچیده جنگ با اتکا به همت و تلاش مجموعه نظام محقق شد، اظهار کرد: پایداری ارتباطات و خدمات ارتباطی در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل فرآیندی پیچیده و چندلایه است که تحقق آن بدون مجاهدت شبانه‌روزی فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن نبود.

پایداری ارتباطات؛ ستون فقرات خدمات حیاتی کشور

وزیر ارتباطات با اشاره به نقش کلیدی زیرساخت‌های ارتباطی در مدیریت کشور در شرایط بحران تصریح کرد: اگر پایداری شبکه‌های ارتباطی برقرار نبود، ارائه خدمات حیاتی در حوزه‌های بانکی، درمانی، آموزشی، ارتباطات مردمی و نظایر آن از طریق پیام‌رسان‌های بومی و حتی مدیریت شرایط روانی جامعه با اختلال جدی مواجه می‌شد.

هاشمی با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان این حوزه گفت: در طول این دوره، همکاران با اخلاص و بدون توجه به دیده شدن، تمام تمرکز خود را بر خدمت‌رسانی به مردم قرار دادند و حضور رسانه‌ای کمرنگ آنان نشان‌دهنده همین روحیه جهادی برای خدمت به مردم است.

وی افزود: گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه نشان داد که نیروهای وزارتخانه علاوه بر تخصص و تعهد، با تمام توان و حتی از جان خود برای پایداری شبکه‌ها مایه گذاشتند.

مردم، برنده واقعی میدان

وزیر ارتباطات با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط جنگی اظهار کرد: برنده واقعی این میدان مردم نجیب ایران بودند که با وجود همه نارسایی‌ها و محدودیت‌ها، همراهی کم‌نظیری از خود نشان دادند و همین همراهی، مسئولیت ما را برای پاسخگویی و خدمت‌رسانی سنگین‌تر می‌کند.

وی همچنین بر لزوم حضور میدانی مدیران ارشد تأکید کرد و گفت: حضور در صحنه علاوه بر تسریع در تصمیم‌گیری و مدیریت دقیق تر امور اجرایی، موجب دلگرمی همکاران در مجموعه می‌شود و این رویکرد باید تداوم یابد.

توجه به سرمایه انسانی و معیشت کارکنان

هاشمی، سرمایه انسانی را بزرگ‌ترین دارایی وزارت ارتباطات دانست و تصریح کرد: رسیدگی به معیشت همکاران یک وظیفه قطعی است و نباید تلاش‌ها و جانفشانی‌های آنان بدون پاسخ بماند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت معیشتی کارکنان، از جمله تهیه و توزیع بسته‌های حمایتی در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، این اقدامات را گامی ارزشمند در مسیر تکریم سرمایه انسانی عنوان کرد و بر تداوم گفت‌وگو با کارکنان و توجه به شرایط آنان تأکید کرد.

شبکه ارتباطات داخلی؛ پایدار اما وابسته به ارتباطات جهانی

وزیر ارتباطات با اشاره به عملکرد شبکه ارتباطات داخلی در دوران محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل گفت: با وجود اعمال محدودیت‌ها بر اساس ملاحظات امنیتی و به خواست مسوولان امر، این شبکه در هیچ لحظه‌ای متوقف نشد و توانست خدمات مورد نیاز مردم را ارائه دهد.

وی در عین حال تأکید کرد: البته این تصور که شبکه ارتباطات داخلی می‌تواند به‌طور کامل جایگزین اینترنت بین‌الملل شود، برداشت دقیق و درستی نیست و این شبکه برای پاسخگویی کامل به نیازهای کشور، نیازمند تعامل با اینترنت جهانی است.

هاشمی در پایان با تأکید بر راهبرد وزارت ارتباطات گفت: هدف ما فراهم کردن اینترنتی باکیفیت، پایدار و عادلانه برای همه مردم است و همه ظرفیت‌ها باید در این مسیر به کار گرفته شود.

در ابتدای این جلسه، غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ گزارشی از اقدامات و عملکرد بخش‌های مختلف این وزارتخانه در دوران جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.

همچنین در ادامه، تعدادی از معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ گزارش‌هایی از حوزه‌های تخصصی و عملکردی خود در این دوره ارائه کردند و به بیان اقدامات صورت‌گرفته برای حفظ پایداری شبکه‌ها و تداوم ارائه خدمات در شرایط جنگی پرداختند.