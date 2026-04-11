تهیه بیش از ۱۰ توصیه سیاستی در مسائل جنگ ‌در دانشگاه علامه

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع احمدوند عصر امروز در آیین بزرگداشت شهدای دانشگاه در جنگ تحمیلی سوم گفت: با پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانشگاهی، اعم از استادان، دانشجویان و دانشآموختگان، به ویژه رهبر شهید انقلاب و شهدای دانشگاهی، این مراسم بزرگداشت را آغاز میکنیم.
وی با اشاره به جایگاه دانشگاه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی افزود: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاهی صرفاً در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است و به همین دلیل میتواند نقش مهمی در بررسی علمی جنگ و صلح ایفا کند. چنانچه ما در فاصله بین دو جنگ و در راستای رویکرد حلالمسائلی دانشگاه، با مشارکت ۱۵۰ نفر از استادان، بیش از ۱۰ توصیه سیاستی در مسائل مرتبط با جنگ تهیه کردیم که عمدتاً مورد استقبال مدیران بخشهای مختلف حکمرانی قرار گرفت.
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی گفت: انتظار داریم که انشاءالله نظام حکمرانی از این پس نیز دانشگاه را به عنوان مشاور امین خود قرار دهد و بخصوص در شرایط حساس کنونی، در مسائل مربوط به جنگ، مذاکره و توافق احتمالی، از ظرفیت دانشگاه بهسان نهاد متولی تامل و اندیشهورزی در حوزههای مختلف اداره کشور به نحو مستوفی بهرهبرداری شود.
احمدوند در مورد شهدای دانشگاهی اظهار کرد: دانشگاه علامه طباطبائی داغدار سه شهیده است. ابتدا یادی کنیم از شهیده فرشته باقری، دانشآموخته علوم ارتباطات که در جنگ ۱۲ روزه در کنار پدر بزرگوارشان، شهید سردار باقری، به شهادت رسیدند. دانشگاه علامه برای بزرگداشت ایشان، با حضور مقام عالی وزارت، استودیوی «فرشته» را در دانشکده ارتباطات، محل تحصیل او، راهاندازی و مزین به نام این شهیده کرده است.
وی افزود: در جنگ جاری نیز شهیده زهرا حدادعادل، همسر مقام معظم رهبری و فارغالتحصیل دانشکده علوم ارتباطات در رشته روزنامهنگاری، در روز اول جنگ به شهادت رسیدند. همچنین فاطمه سادات میر، دانشآموخته رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه و استاد مدعو دانشکده مدیریت و حسابداری، در جنگ اخیر به همراه پدر بزرگوارش به شهادت رسیدند.
احمدوند با تبریک و تسلیت شهادت این سه شهیده بزرگوار به جامعه علمی کشور، خانوادههای ایشان و بزرگان علم و دانش، گفت: شهادت این سرمایههای دانشگاهی هم سند علمی و دانشگاهی جامعه ایرانی است و هم شاهدی بر این است که دانش بومی ایرانی، آنچنان مورد غضب دشمنان است که تولیدات نهاد دانشگاه، با غیر اخلاقیترین شکل ممکن، مورد برخورد و ترور دشمنان قرار میگیرد.
وی ادامه داد: هرچند این اقدامات وحشیانه نمیتواند راه دانش بومی و نهادینه شده ایرانی را مسدود سازد، چرا که رویش جامعه ایرانی بیش از هر چیزی در عرصه علمی خود را نمایان میسازد. به طوری که با شهادت یک استاد یا دانشجو، جای خالی استاد و همکلاسیها پر خواهد شد و یاوران علمی، پرتوانتر از قبل، خلأ همکار خود را جبران خواهند کرد.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: باور داریم که نظام دولت در ایران، از نظر شناختی برای حراست از نظام دانشگاهی، چه از نظر حفظ نیروی نخبگانی و چه از نظر بازسازی فیزیکی سازهها و ساختارها، ارادهای تضعیفناپذیر دارد. ایران پس از جنگ را به برکت خون این شهیدان نوید خواهد داد. دانشگاه علامه طباطبایی نیز به عنوان خدمتگزار علوم انسانی و اجتماعی، خود را روایتگر این اعتبارات انسانی و ارزشهای انسانی میداند .
نظر شما