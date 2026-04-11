تکذیب ادعای سنتکام درباره ورود شناورهای آمریکایی به تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: ادعای فرمانده سنتکام مبنی بر نزدیک شدن و ورود شناورهای آمریکایی به تنگه هرمز، قویا تکذیب می‌گردد و ابتکار عمل برای عبور و مرور هر شناوری در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

