تکذیب ادعای سنتکام درباره ورود شناورهای آمریکایی به تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد: ادعای فرمانده سنتکام مبنی بر نزدیک شدن و ورود شناورهای آمریکایی به تنگه هرمز، قویا تکذیب میگردد و ابتکار عمل برای عبور و مرور هر شناوری در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
کد مطلب 6798403
نظر شما