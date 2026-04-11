سرانه آموزشی در هرمزگان افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باوقار زعیمی شامگاه شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با بیان اینکه شهرستان میناب امروز نماد مظلومیت و عدالت‌خواهی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است، اظهار کرد: واقعه تلخ اصابت موشک به ساختمان آموزشی دوطبقه میناب که محل تحصیل همزمان دانش‌آموزان دختر و پسر بود، جنایتی هولناک در تاریخ است که به شهادت جمعی از دانش‌آموزان، معلمان و اولیا منجر شد.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با تأکید بر ضرورت حفظ آثار این جنایت، تصریح کرد: طبق دستور استاندار محترم، مکان مورد اصابت موشک به هیچ عنوان بازسازی نخواهد شد، بلکه این ساختمان به عنوان «سند تاریخی جنایت آمریکا» و «موزه جنگ تحمیلی رمضان» برای آیندگان حفظ می‌گردد. همچنین این محل به عنوان یکی از مقاصد جدید کاروان‌های راهیان نور مصوب شده است تا روایتگر ایستادگی کودکان این مرز و بوم باشد.

وی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی یک مجتمع آموزشی فوق‌مدرن در مجاورت محل حادثه خبر داد و گفت: با اختصاص زمینی به مساحت ۲.۶ هکتار، ساخت ۶ مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به جایگاه هرمزگان به عنوان قطب معماری مدارس ایران، فراخوان طراحی این مجتمع به زبان‌های مختلف در اختیار وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها قرار گرفته تا با بهره‌گیری از برترین ایده‌های بین‌المللی، سازه‌ای با هویت ایرانی - بومی و استانداردهای فوق‌مدرن بنا شود.

باوقار زعیمی به راه‌اندازی پویش ملی فرشته‌های میناب با شعار «یک ایران، یک مدرسه» اشاره کرد و افزود: این پویش بستری را فراهم کرده تا هر ایرانی با هر توان مالی، حتی به اندازه هزینه یک آجر، در بازسازی مدارس آسیب‌دیده از جنگ سهیم شود. در این راستا کلنگ نخستین مدرسه از این مجموعه توسط آستان مقدس حسینی (ع) به زمین زده شده و به زودی با حضور وزیر آموزش و پرورش، عملیات اجرایی سایر واحدها نیز آغاز خواهد شد.

عضو شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به آخرین آمار خسارات ناشی از تهاجم اخیر، اظهار کرد: ۶۴ مدرسه در سطح استان دچار آسیب‌های مختلف از جمله شکستگی شیشه‌ها و تخریب ناشی از موج انفجار شده‌اند. از این تعداد ۵ مدرسه نیازمند بازسازی کلی و مقاوم‌سازی جدی هستند. برنامه‌ریزی شده است که مدارس با آسیب‌های جزئی ظرف کمتر از دو هفته تعمیر و به چرخه آموزشی بازگردند.

وی با تمجید از همت خیرین مدرسه‌ساز استان، خاطرنشان کرد: هرمزگان در سال گذشته رتبه اول کشور را در جذب مشارکت‌های خیرین کسب کرده است. تنها در یک ماه اخیر با پیگیری استاندار محترم، تفاهم‌نامه احداث ۲۵۰ فضای آموزشی جدید منعقد شده که منجر به ارتقای سرانه فضای آموزشی استان از ۵ به ۵.۳ مترمربع شده است. هدف‌گذاری ما رسیدن به میانگین کشوری (۵.۴۵) تا سال ۱۴۰۵ است.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در پایان با یاد کردن از خیرین بزرگی چون استاد خطیب‌زاده، تأکید کرد: تیم فنی و بومی استان که سوابق درخشانی در ساخت مدارس هوشمند و زیبایی چون مدرسه شهید مالک رحمتی شمجو و مدارس محله دوهزار دارد، متعهد است که مجتمع آموزشی میناب را به عنوان یک اثر ماندگار معماری و نماد پیروزی دانایی بر جنگ، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برساند.