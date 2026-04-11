پزشکیان انتخاب رئیس جمهور جدید عراق را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تبریک آقای نزار آمیدی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو کشور تأثیرگذار در منطقه و جهان اسلام تصریح کرد: اطمینان دارم در دوره مسئولیت جنابعالی، با تکیه بر اراده سیاسی موجود، همکاریهای دو کشور در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یافته و شاهد تعمیق مناسبات راهبردی در سطوح دوجانبه و منطقهای خواهیم بود.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای نزار آمیدی
رئیسجمهوری محترم عراق
انتخاب جنابعالی به عنوان رئیسجمهور کشور دوست، برادر و همسایه، جمهوری عراق را که نشاندهنده اعتماد پارلمان و ملت بزرگ عراق به درایت و توانمندیهای شماست، صمیمانه تبریک میگویم.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو کشور تأثیرگذار در منطقه و جهان اسلام، از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی ناگسستنی برخوردارند. این پیوندهای دیرینه، سرمایه عظیمی برای دولتهای ماست تا در جهت تأمین منافع متقابل و تحکیم صلح و ثبات منطقهای، گامهای بلندتری بردارند.
اطمینان دارم در دوره مسئولیت جنابعالی، با تکیه بر اراده سیاسی موجود، همکاریهای دو کشور در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یافته و شاهد تعمیق مناسبات راهبردی در سطوح دوجانبه و منطقهای خواهیم بود.
از درگاه خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آنجناب و عزت و بهروزی مردم شریف عراق را مسألت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران
نظر شما