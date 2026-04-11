  1. سیاست
  2. دولت
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲

پزشکیان انتخاب رئیس جمهور جدید عراق را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی انتخاب آقای نزار آمیدی به عنوان رئیس جمهور جدید کشور دوست، برادر و همسایه عراق را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تبریک آقای نزار آمیدی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق، با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو کشور تأثیرگذار در منطقه و جهان اسلام تصریح کرد: اطمینان دارم در دوره مسئولیت جنابعالی، با تکیه بر اراده سیاسی موجود، همکاری‌های دو کشور در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یافته و شاهد تعمیق مناسبات راهبردی در سطوح دوجانبه و منطقه‌ای خواهیم بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای نزار آمیدی

رئیس‌جمهوری محترم عراق

انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور کشور دوست، برادر و همسایه، جمهوری عراق را که نشان‌دهنده اعتماد پارلمان و ملت بزرگ عراق به درایت و توانمندی‌های شماست، صمیمانه تبریک می‌گویم.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به عنوان دو کشور تأثیرگذار در منطقه و جهان اسلام، از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی ناگسستنی برخوردارند. این پیوندهای دیرینه، سرمایه عظیمی برای دولت‌های ماست تا در جهت تأمین منافع متقابل و تحکیم صلح و ثبات منطقه‌ای، گام‌های بلندتری بردارند.

اطمینان دارم در دوره مسئولیت جنابعالی، با تکیه بر اراده سیاسی موجود، همکاری‌های دو کشور در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش یافته و شاهد تعمیق مناسبات راهبردی در سطوح دوجانبه و منطقه‌ای خواهیم بود.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن‌جناب و عزت و بهروزی مردم شریف عراق را مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6798439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها