به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نزار آمیدی رئیس جمهور منتخب عراق روز شنبه در سخنان خود تاکید کرد: امانت بزرگی بر دوش من گذاشته شده است. من متوجه حجم چالش های پیش روی کشور هستم.

وی اضافه کرد: بر تعهدم به همکاری با قوای سه گانه تاکید دارم. ما از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ استقبال می‌کنیم.

آمیدی بیان کرد: حملات علیه عراق محکوم است. ما برای دفاع از منافع ملت این کشور تلاش خواهیم کرد. عراق با مشکلات پیچیده ای در زمینه های مختلف رو به رو است.

وی روز گذشته در پارلمان عراق بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهور این کشور سوگند یاد کرد.

لازم به ذکر است که اشغالگران آمریکایی با نقض توافق امنیتی امضا شده با بغداد بارها مقرهای نیروهای حشد شعبی عراق را بمباران کردند.