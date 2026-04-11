حمله پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل همزمان با سخنرانی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، حزب الله در بیانیه ای اعلام کرد که شهرک کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است.

براساس این گزارش، این حمله همزمان با سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تهدیدات پوچ وی علیه مقاومت اسلامی لبنان صورت گرفت.

شبکه الجزیره نیز از شلیک موشک پدافندی برای رهگیری هدفی در آسمان الجلیل اعلی در شمال سرزمین های اشغالی خبر داد.

در همین راستا، مقاومت اسلامی لبنان (حزب‌الله) در بیانیه‌هایی اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای انتحاری، یک دستگاه تانک میکاوا را در تپه «العویضه» واقع در منطقه عدیسه در جنوب لبنان و همچنین پادگان «کریات شمونه» را هدف قرار داده است.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که تجمعات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مجاورت منطقه بنت‌جبیل، شرق الخیام و شهرک رشاف در جنوب لبنان را موشک باران کرده است.