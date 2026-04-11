به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت با بیان اینکه مقاومت مردمی در برابر یورش وحشیانه دشمن صهیونی- آمریکایی فراتر از تصور و شایسته قدردانی است، گفت: کارکنان عملیاتی شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی در طول این جنگ ظالمانه، با جانفشانی و فداکاری، نقش خود را در تأمین نیازهای مردم به‌خوبی ایفا کردند، صنعت نفت در روزهای پس از جنگ هم مأموریت پیچیده‌تری برای بازسازی مراکز آسیب‌دیده پیش‌روی دارد.

وی افزود: به لطف پروردگار و با تلاش همکاران ما، در طول این جنگ با وجود اقدام‌های خصمانه و فشارهای دشمن، کوچکترین خللی در عرصه سوخت‌رسانی و تأمین نیازهای مردم به‌وجود نیامد؛ روند صادرات نفت کشور نیز در این ایام با مجاهدت و ازخودگذشتگی کارکنان عملیاتی بی‌وقفه تداوم یافت.

وزیر نفت اشاره داشت: در همین مدت زمان اندک، تقسیم کار و اقدام‌های مؤثر متعددی تعریف و برنامه‌ریزی شده است.

همچنین ترمیم و بازسازی دیگر مراکزی که در پی حمله دشمن آمریکایی - صهیونی آسیب دیده‌اند، ازجمله اولویت‌های مهم امسال وزارت نفت به شمار می‌آیند.