۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۰۱

وزیر نفت:

متعهد به بازسازی مراکز آسیب‌دیده هستیم

متعهد به بازسازی مراکز آسیب‌دیده هستیم

محسن پاک‌نژاد گفت: ترمیم و بازسازی مراکزی که در پی حمله دشمن آمریکایی - صهیونی آسیب دیده‌اند، ازجمله اولویت‌های مهم امسال وزارت نفت به شمار می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت با بیان اینکه مقاومت مردمی در برابر یورش وحشیانه دشمن صهیونی- آمریکایی فراتر از تصور و شایسته قدردانی است، گفت: کارکنان عملیاتی شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی در طول این جنگ ظالمانه، با جانفشانی و فداکاری، نقش خود را در تأمین نیازهای مردم به‌خوبی ایفا کردند، صنعت نفت در روزهای پس از جنگ هم مأموریت پیچیده‌تری برای بازسازی مراکز آسیب‌دیده پیش‌روی دارد.

وی افزود: به لطف پروردگار و با تلاش همکاران ما، در طول این جنگ با وجود اقدام‌های خصمانه و فشارهای دشمن، کوچکترین خللی در عرصه سوخت‌رسانی و تأمین نیازهای مردم به‌وجود نیامد؛ روند صادرات نفت کشور نیز در این ایام با مجاهدت و ازخودگذشتگی کارکنان عملیاتی بی‌وقفه تداوم یافت.

وزیر نفت اشاره داشت: در همین مدت زمان اندک، تقسیم کار و اقدام‌های مؤثر متعددی تعریف و برنامه‌ریزی شده است.

همچنین ترمیم و بازسازی دیگر مراکزی که در پی حمله دشمن آمریکایی - صهیونی آسیب دیده‌اند، ازجمله اولویت‌های مهم امسال وزارت نفت به شمار می‌آیند.

کد مطلب 6798552

    IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اکثر مناطق آسیب دیده کمتر از ۳۰ درصد آسیب دیده‌اند پس اول آنها را آماده کنید.

