سردار آزمون مُهره کلیدی شباب الاهلی در نیمه نهایی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شباب الاهلی امارات که سه بازیکن ایرانی (سردار آزمون، سعید عزت اللهی و مرصاد سیفی) را در ترکیب خود دارد در مرحله نیمه نهایی لیگ نخبگان آسیا باید شامگاه سه شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵ و از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت تهران رو در روی تیم ماشیدا ژاپن قرار گیرد.
سایت «البیان» امارات در رابطه با تیم شباب الاهلی امارات نوشت: با نزدیک شدن به دیدار حساس نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا (نخبگان)، نگاهها به تقابلی جلب شده که رنگ و بوی کاملاً تاکتیکی دارد؛ جایی که تجربه شباب الاهلی مقابل انرژی و نظم فوتبال ژاپن با نمایندهای به نام ماچیدا زلفیا قرار میگیرد؛ تیمی که بهعنوان «اسب سیاه» این رقابتها خودی نشان داده است.
«شوالیههای دبی» این بازی را با تکیه بر ترکیبی از مهارتهای فردی و تجربه بینالمللی آغاز میکنند. هدایت این تیم بر عهده پائولو سوزا است که معمولاً از سیستم ۱-۲-۴-۳ استفاده میکند.
در خط حمله، سردار آزمون نقش مهاجم هدف را بر عهده دارد؛ بازیکنی که با هوش حرکتی بالا در محوطه جریمه و توانایی تبدیل نیمموقعیتها به گل، یکی از مهرههای کلیدی تیم محسوب میشود.
در کنار او، بازیکنانی مانند گیلرمه بالا و یوری سزار حضور دارند و محمد جمعه المنصوری نیز بهعنوان گزینه تعویضی آیندهدار در خط حمله دیده میشود. در میانه میدان هم سعید عزتاللهی وظیفه ایجاد تعادل را بر عهده دارد.
در خط دفاعی، حضور دروازهبان حمد المقبالی به تیم اطمینان خاطر میدهد، بهویژه در مهار توپهای هوایی. همچنین بوگدان و رنان وظیفه سازماندهی خط دفاع را در طول مسابقه بر عهده دارند.
در سوی مقابل، ماچیدا زلفیا تیمی است که بر پایه کار گروهی منسجم، پرس از بالا و انضباط تاکتیکی بازی میکند و در انتقال از دفاع به حمله سرعت بالایی دارد.
در این تیم، یوکی سوما بهعنوان یکی از مهمترین مهرههای هجومی شناخته میشود؛ بازیکنی سریع و تکنیکی که در خلق موقعیت نقش مهمی دارد. در کنار او، اریک ناسیمِنتو با دقت در ضربات نهایی، تهدیدی جدی برای خط دفاع حریف است.
در خط میانی نیز شوگو تانی نقش کلیدی در اتصال خطوط ایفا میکند و با توانایی بالا در توپگیری و آغاز ضدحملات، یکی از مهرههای موثر تیم به شمار میرود. با این حال، نقطه قوت اصلی این تیم در انسجام تیمی و بازی یکپارچه در طول ۹۰ دقیقه است.
در مجموع، کفه ترازو در ضربات ایستگاهی و تجربه فردی به سود شباب الاهلی سنگینی میکند، در حالی که ماچیدا روی پرس شدید، فرسایش بدنی حریف و استفاده از کوچکترین اشتباهات دفاعی حساب باز کرده است.
این جزئیات کوچک مانند تمرکز لحظهای و استفاده از فرصتهاست که سرنوشت تیم صعودکننده به فینال را مشخص خواهد کرد؛ دیداری که نه صرفاً با نامها و آمار، بلکه با توانایی هر تیم در تحمیل سبک بازی خود در شبی حساس از فوتبال آسیا تعیین میشود.
