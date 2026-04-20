به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر صبح امروز دوشنبه در نشست با مدیران آموزشوپرورش شهرستان کارون با تقدیر از اقدامات و گزارشهای ارائهشده در این منطقه اظهار کرد: گزارشهایی که امروز ارائه شد بسیار خوشحالکننده بود و زمانی که گزارشها بر پایه دادههای دقیق و مستند ارائه میشود، نشاندهنده نگاه علمی و برنامهمحور به حوزه تعلیم و تربیت است.
وی گفت: از همه همکاران در این منطقه تقدیر و تشکر میکنم و امیدواریم با استمرار این روند شاهد نتایج مطلوبتری در آینده باشیم. این آرامش و انسجامی که در اداره آموزشوپرورش کارون وجود دارد قطعاً به مدارس نیز منتقل خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان ادامه داد: اولویت نخست کاری همه ما در شرایط کنونی برگزاری مناسب امتحانات پایه دوازدهم است و باید تلاش کنیم این آزمونها به بهترین شکل ممکن برگزار شود.
وی افزود: لازم است تمامی تمهیدات در حوزههای امتحانی فراهم شود تا این فضاها به محل آرامش و تمرکز دانشآموزان تبدیل شوند.
علیفر با اشاره به اقدامات انجامشده در منطقه کارون تصریح کرد: اقدامات خوبی در این منطقه صورت گرفته و توزیع کتابهای درسی قابل تقدیر است و انتظار میرود جزوات فرمول ۷ نیز در اختیار دانشآموزان قرار گیرد تا زمینه کسب نتایج مطلوبتر فراهم شود.
وی با تأکید بر تقویت مهارتهای مطالعه در میان دانشآموزان بیان کرد: خواندن و درست خواندن یک مهارت است و استفاده صحیح از کتاب نیز یک هنر محسوب میشود بنابراین لازم است مهارتهای مطالعه به صورت جدی به دانشآموزان آموزش داده شود.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان هدف اصلی این اقدامات را ایجاد حساسیت و توجه بیشتر در مدارس و مناطق عنوان کرد و گفت: مهم آن است که مدیران مدارس نسبت به این موضوعات حساسیت لازم را داشته باشند و با برنامهریزی دقیق زمینه ارتقای کیفیت آموزشی را فراهم کنند.
وی ادامه داد: سال گذشته در اجرای پروژه مهر عملکرد بسیار خوبی داشتید و خوشبختانه هیچ کلاسی بدون معلم نبوده است و انتظار میرود امسال نیز با تشکیل اتاق وضعیت پروژه مهر این روند به صورت ویژه دنبال شود.
علیفر در پایان تأکید کرد: تکریم و احترام به معلمان باید به طور جدی در دستور کار مدیران مدارس قرار گیرد و در کنار آن تمامی امکانات و شرایط لازم برای برگزاری مطلوب امتحانات در حوزههای آزمونی فراهم شود تا عملکرد دانشآموزان به بهترین شکل ارزیابی شود.
